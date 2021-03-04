Будівлі "Заводу напівпровідників" спробують продати на повторному аукціоні 5 березня

У п'ятницю, 5 березня в системі "Прозорро.Продажі" в рамках процедури банкрутства ПрАТ "Завод напівпровідників" (який ЗМІ пов’язували з братами Серігєм та Андрієм Клюєвими) планується повторний аукціон з продажу будівель та споруд цього підприємства, яке розташоване в Запоріжжі.

Про це повідомляє Finbalance.

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Повідомляється, що відповідна нерухомість належить ПрАТ "Завод напівпровідників" і є предметом забезпечення кредиторських вимог Укрексімбанку.

Стартова ціна — 136,7 млн грн (цей аукціон — без можливості зниження початкової ціни).

Подання цінових пропозицій — до 20:00 4 березня.

Перший аукціон з продажу вказаного лота планувався 18 лютого, але відповідні торги не відбулися (стартова ціна була 170,85 млн грн).

В рамках процедури банкрутства ПрАТ "Завод напівпровідників" у лютому також виставлявся на продаж ще один, який включав рухоме майно (зокрема, машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар, капітальні інвестиції, МНМА, колісні транспортні засоби, об’єкти незавершеного капітального будівництва). Це майно теж є предметом забезпечення вимог Укрексімбанку.

Як свідчать дані системи "Прозорро.Продажі", 18 лютого відповідний аукціон теж не відбувся. Початкова вартість тоді була встановлена на рівні 320,3 млн грн.

Укрексімбанк повідомляв, що "Завод напівпровідників" є найбільшим в Україні проєктом з виробництва матеріалів для електроніки та геліоенергетики на основі кремнієвих компонентів.

Як зауважував держбанк, комплексна програма модернізації підприємства розпочалась у 2008 році та повністю завершена протягом трьох років. На заводі було встановлено сучасне обладнання і створено технологічний цикл з високою екологічною безпекою. Основними видами діяльності є виробництво трихлорсилану, полікристалічного та монокристалічного кремнію. Сфера застосування цих матеріалів — виготовлення сонячних батарей, силової електроніки, комплектуючих до електроприладів та іншого високотехнологічного устаткування.

"Наразі виробництво "Заводу напівпровідників" законсервоване і перебуває у належному технічному стані. Його відновлення потребуватиме вкладення інвестицій, розмір яких залежатиме від перспективних планів інвестора. Світовий ринок профільної продукції підприємства у попередні роки характеризувався волатильністю та зниженням цін внаслідок перевиробництва. Водночас посилення заходів протидії глобальним змінам клімату та розвиток потенціалу сонячної PV-електроенергії зумовлюватимуть подальшу необхідність у кремнієвих компонентах для виробництва відповідного обладнання", — інформував Укрексімбанк.