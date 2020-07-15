Буксирное пиратство: как происходит тихая аннексия россиянами морских портов Украины

Буксирное пиратство — явление в нашей стране далеко не новое. Суть его в том, что некие лица, которые близки к народным депутатам, руководству профильного министерства или Администрации морских портов Украины, создают фирмы — однодневки, которые якобы занимаются предоставлением буксирных услуг, при этом не имея своих буксиров.

Активно используя "крышу" и административный ресурс, эти фирмы "нагибают" государственные порты, заставляя их сдавать себе в аренду буксиры буквально за копейки. Естественно, о том, насколько безопасны эти буксиры, соответствуют ли они всем необходимым техническим нормам, речи не идет. Кроме того, благодаря "крышеванию" из властных кабинетов, компании — "прокладки" получают самые выгодные контракты на буксирные услуги. В итоге собственники таких "прокладок" получают миллионные прибыли, флот государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.

Такие схемы существовали на буксирном рынке уже несколько лет. В частности, ранее сообщалось о такой компании как "Аксон Шиппинг". Однако с приходом новой власти буксирная коррупция на время прекратилась. Впрочем, ненадолго.

В начале лета этого года вокруг Одесского морского порта и других портов Большой Одессы (Черноморск, "Южный") появился целый список новых "буксирных" компаний со всеми признаками фиктивности. Речь идет о компаниях "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний составляют всего 5 тысяч гривен, большинство из них зарегистрированы 4-8 месяцев назад, у них отсутствуют собственные буксиры. УБК и вовсе появилась в июне 2020 года.

Пиратские набеги буксирных "прокладок"

По данным источника в отрасли, ссылаясь на якобы имеющиеся связи среди народных депутатов и руководства Мининфраструктуры, владельцы фиктивных буксирных компаний заставляют портофлот Одесского порта сдавать им буксиры в аренду за копейки.

Если не получается аренда госбуксиров, эти компании берут в аренду буксиры Новороссийского порта, которыми владеет украинский бизнесмен, владелец группы Трансшип, компании с очень глубокими российскими корнями, Андрей Иванов. Потом эти компании договариваются с морскими агентами, демпингуют, снижают цены на проводки, "отбирают" проводки у госбуксиров, а всю полученную прибыль от проводок агентская компания и псевдо-буксирные компании делят между собой. В итоге — госбуксиры не выдерживают конкуренции, и все работы уходят псевдо-компаниям.

А недавно компания УБК решила совершить "пиратский набег" в Черноморском порту, для чего начала давить на руководство Одесского порта отдать им буксиры в аренду для работы в Черноморске.

После провала идеи с арендой буксиров ГП "ОМТП", эти компании используют буксиры из Николаевского порта, которые на самом деле принадлежат стране-агрессору России в лице ПАО "Новороссийский порт".

В частности, речь идет о буксирах "Diamond N" и "Topaz N" (с 2009 года официальный владелец — компания Henford logistics ltd, 80% акций которой принадлежат ПАО "Новороссийский порт", коммерческий менеджер — фирма "Universal towing co-uke" из Черноморска). А "Новороссийский порт", в свою очередь, контролируется российской компанией "Транснефть".

Картина на сегодняшний день вырисовывается следующая: новоявленные бизнесмены во главе с российскими буксирами стоят в очереди, ожидая разрешения на вход в порт Черноморск якобы для отстоя на причалах ЧТФ ("Черномортехфлот" — Delo.ua) которые выведены из эксплуатации 2 года назад. Заход в порт под видом буксирной компании видимо вообще проблематичен поскольку необходимо пройти процедуру хоть какой-то идентификации компании как буксирной и заключить договор с Администрацией филиала АМПУ, что сделать крайне сложно компании — "прокладке", которой месяц от роду.

В итоге на администрацию филиала АМПУ, капитана порта и вообще на всех причастных лиц оказывается серьезное давление, чтобы любым способом затащить буксиры в акваторию порта. Интересно, как же в итоге на эту попытку аннексии отреагирует руководство Черноморского филиала АМПУ.

Если им это удастся — то по факту портофлот Черноморска будет аннексирован российскими компаниями. Госбуксиры лишатся работы, и порты сразу же потеряют львиную часть дохода. Люди, а именно сотрудники портофлотов, останутся без работы.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua