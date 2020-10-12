Буксирный рынок Украины в ожидании санкций СНБО

9 октября у прокуратуры Одессы состоялся протест против беззакония в морских портах. Как заявляют активисты, совместными усилиями местных коррупционеров и россиян безопасность на стратегических для государства объектах была существенно снижена: с весны 2019 года порты подвергаются рейдерской атаке, в которой используется ресурс страны-агрессора.

Доля экспорта, прежде всего руды и зерна, в ВВП Украины превышает 30%, и более 80% всех грузов отправляются из нашей страны по морю. При шатком состоянии украинской экономики нарушение бесперебойной работы портов и прекращение поступления экспортной выручки мгновенно спровоцирует глубокий финансовый кризис. Во время войны это поставит под сомнение само существование государства.

Не нужно бомбить, ставить мины, блокировать катерами. Порт — очень сложный механизм, который можно сломать, повредив одну деталь. Особенно, если речь идет о такой важной детали, как буксирные проводки, гарантирующие безопасный прием крупнотоннажных судов. Именно в эту точку бьют организаторы преступных схем, в которых вольно или невольно в интересах РФ действуют украинские депутаты и должностные лица.

Отраслевые журналисты говорят о существовании при Министерстве инфраструктуры "теневого кабинета". Помимо министра Владислава Криклия, ключевыми участниками "кабинета" называют председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрия Киселя, а также членов этого комитета Игоря Негулевского и Игоря Васильковского.

До сих пор самой популярной схемой портовых рейдеров было создание фирм-прокладок без собственного флота. При помощи административного ресурса они за бесценок получали в аренду государственные буксиры и заказы от владельцев грузовых терминов.

В отличие от Южного, использовать арендованные у государства буксиры в порту Черноморска в 2020 году не получилось из-за отпора профсоюзов. Чтобы получать заказы, фирмы-прокладки "НИК-ФЛОТ" и "Украинская буксирная компания" предлагали грузовладельцам демпинговые цены на проводки, и это угрожало доходам государственного портового предприятия. Тогда схематозники перегруппировались, применили еще более наглую схему и завели в Черноморск российские буксиры DIAMOND N и TOPAZ N. Формально они числятся собственностью гонконгской компании Henford Logistics Ltd., но та, в свою очередь, принадлежит ОАО "Флот НМТП" из группы компаний "Новороссийский морской торговый порт". Теперь депутаты украинского парламента давят на собственников грузовых терминалов с целью обеспечить новороссийские буксиры заказами.

Ответственность за этот случай вместе с "теневым кабинетом" Киселя, Негулевского, Васильковского делит целый ряд ведомств, отвечающих за экономическую безопасность Украины и противостояние стране-агрессору. Группа компаний "Трансшип" бизнесмена Андрея Иванова, планирующая эксплуатировать буксиры DIAMOND N и TOPAZ N в Черноморске, должна была еще несколько лет назад попасть под санкции за работу в аннексированном Крыму. Известно, что Иванов зарегистрировал в Крыму компанию в 2015 году, уже после захвата полуострова Российской Федерацией. Ежегодно суда "Трансшипа" проводят там сотни швартовых операций. А страна-агрессор регулярно получает сотни миллионов за аренду буксиров и другого флота.

"Мы написали заявления в СБУ, заявление лично президенту Зеленскому, как главнокомандующему, о том, что в акватории Украины, где базируется наш флот, находятся российские буксиры. Это настолько дикий и вопиющий факт, что мы считаем, что с ним должны разобраться правоохранители", — заявил 9 октября организатор протеста около прокуратуры Одессы, глава Совета общественной безопасности Марк Гордиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, обращение по факту стоянки российских буксиров в Черноморске уже рассматривали на совещании у премьер-министра, в Национальной полиции и СБУ. Финальное решение об использовании "специальных экономических и ограничительных мер (санкций)" будет приниматься в СНБО. По последним подсчетам, в санкционном списке числились 230 украинских компаний. Если к ним присоединится "Трансшип", это может означать замораживание активов компании, остановку выполнения любых финансовых обязательств, ограничение торговых операций, запрет на вывод средств заграницу. В таких условиях компания не сможет больше исполнять свои обязательства перед грузовладельцами, даже если в срочном порядке избавится от российских буксиров.

Впрочем, участники рынка сомневаются, что даже показательное наказание "Трансшипа" приведет к нормализации обстановки на буксирном рынке. Беспредел, отмечают они, будет продолжаться, пока он крышуется и управляется на уровне профильного министерства и Верховной Рады.