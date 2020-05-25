Новости компаний 1 час назад

Быстрые кредиты на самых выгодных условиях от компании SOS CREDIT

Сервис SOS CREDIT выдает быстрые кредиты на выгодных условиях. Минимальный пакет документов, поручители не нужны. Сервис работает круглосуточно

Быстрые кредиты на самых выгодных условиях от компании SOS CREDIT Быстрые кредиты на самых выгодных условиях от компании SOS CREDIT

Преимущества получения кредита на карту онлайн уже успели оценить многие жители Украины. Никто не застрахован от ситуации, когда в срочном порядке потребовались деньги и их негде одолжить, и при этом на получение банковского кредита также не приходится рассчитывать. Единственный вариант — оформление быстрого займа через Интернет. Деньги перечисляются на карту очень быстро, ожидать одобрения придется всего несколько минут.

Сервис SOS CREDIT — надежная поддержка в трудную минуту

Сервис SOS CREDIT позволяет без лишних хлопот получить кредит в размере до 15 тысяч гривен, при первом оформлении заявки кредитный лимит составляет 5 тысяч гривен. Клиенту нужно только заполнить заявку на сайте, после одобрения деньги будут перечислены на карту любого банка Украины.

Кратко и по делу в Telegram

Воспользоваться услугами сервиса можно в любое время суток, он работает по выходным и в праздничные дни. Клиентам не придется тратить свое время на дорогу или ожидать в очереди. Оформить кредит можно с компьютера или смартфона. Банковская карта должна быть действующей. Использование международных стандартов защиты и хранения информации позволяет компании SOS CREDIT гарантировать безопасность введенных клиентом данных.

Что нужно для получения кредита

Клиенту необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Перейти на сайт сервиса SOS CREDIT, пройти процедуру регистрации.
  2. Оформить заявку на получение кредита.
  3. Дождаться одобрения. Обычно это занимает несколько минут.
  4. Если сотрудник сервиса одобрил заявку — деньги будут мгновенно перечислены на банковскую карту клиента.

Для оформления кредита потребуется:

  • паспорт или ID-карта;
  • идентификационный код;
  • банковская карта;
  • номер телефона любого украинского оператора.

Люди, которым приходилось оформлять кредиты в банках, сразу оценят удобство работы с сервисом SOS CREDIT. Процедура очень простая и занимает минимум времени. Кредиты выдаются лицам в возрасте от 18 лет без поручителей. Политика сервиса направлена на лояльное отношение к каждому клиенту. На получение кредита смогут рассчитывать пенсионеры, студенты, мамы в декрете и все граждане, которые не могут обратиться в банк.

Преимущества сервиса SOS CREDIT перед банками и ломбардами

  • Положительное решение о выдаче кредита принимается в 80 % случаев.
  • Минимальный пакет документов.
  • Круглосуточный режим работы.
  • Кредит без процентов для новых клиентов.
  • Деньги будут переведены на карту любого украинского банка.
  • Денежные средства зачисляются на карту в течение 1 минуты.
  • При необходимости клиенты смогут воспользоваться услугой пролонгации.
  • Для оформления заявки не нужно приходить в офис компании.
  • Погасить задолженность можно разными способами: онлайн, через платежные терминалы, банковские и почтовые отделения.
  • Воспользоваться услугами сервиса можно в любое время, как только возникла потребность в деньгах.
  • Каждый клиент, успешно погасивший первый кредит, получает скидку в размере 5%.

Сервис предлагает выгодные и прозрачные условия сотрудничества. Клиенты оплачивают только ту сумму, которая прописана в кредитном договоре. Скрытые комиссии и платежи отсутствуют. Можно воспользоваться кредитным калькулятором для проведения предварительных расчетов.

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