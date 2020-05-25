Быстрые кредиты на самых выгодных условиях от компании SOS CREDIT

Преимущества получения кредита на карту онлайн уже успели оценить многие жители Украины. Никто не застрахован от ситуации, когда в срочном порядке потребовались деньги и их негде одолжить, и при этом на получение банковского кредита также не приходится рассчитывать. Единственный вариант — оформление быстрого займа через Интернет. Деньги перечисляются на карту очень быстро, ожидать одобрения придется всего несколько минут.

Сервис SOS CREDIT — надежная поддержка в трудную минуту

Сервис SOS CREDIT позволяет без лишних хлопот получить кредит в размере до 15 тысяч гривен, при первом оформлении заявки кредитный лимит составляет 5 тысяч гривен. Клиенту нужно только заполнить заявку на сайте, после одобрения деньги будут перечислены на карту любого банка Украины.

Воспользоваться услугами сервиса можно в любое время суток, он работает по выходным и в праздничные дни. Клиентам не придется тратить свое время на дорогу или ожидать в очереди. Оформить кредит можно с компьютера или смартфона. Банковская карта должна быть действующей. Использование международных стандартов защиты и хранения информации позволяет компании SOS CREDIT гарантировать безопасность введенных клиентом данных.

Что нужно для получения кредита

Клиенту необходимо выполнить несколько простых шагов:

Перейти на сайт сервиса SOS CREDIT, пройти процедуру регистрации. Оформить заявку на получение кредита. Дождаться одобрения. Обычно это занимает несколько минут. Если сотрудник сервиса одобрил заявку — деньги будут мгновенно перечислены на банковскую карту клиента.

Для оформления кредита потребуется:

паспорт или ID-карта;

идентификационный код;

банковская карта;

номер телефона любого украинского оператора.

Люди, которым приходилось оформлять кредиты в банках, сразу оценят удобство работы с сервисом SOS CREDIT. Процедура очень простая и занимает минимум времени. Кредиты выдаются лицам в возрасте от 18 лет без поручителей. Политика сервиса направлена на лояльное отношение к каждому клиенту. На получение кредита смогут рассчитывать пенсионеры, студенты, мамы в декрете и все граждане, которые не могут обратиться в банк.

Преимущества сервиса SOS CREDIT перед банками и ломбардами

Положительное решение о выдаче кредита принимается в 80 % случаев.

Минимальный пакет документов.

Круглосуточный режим работы.

Кредит без процентов для новых клиентов.

Деньги будут переведены на карту любого украинского банка.

Денежные средства зачисляются на карту в течение 1 минуты.

При необходимости клиенты смогут воспользоваться услугой пролонгации.

Для оформления заявки не нужно приходить в офис компании.

Погасить задолженность можно разными способами: онлайн, через платежные терминалы, банковские и почтовые отделения.

Воспользоваться услугами сервиса можно в любое время, как только возникла потребность в деньгах.

Каждый клиент, успешно погасивший первый кредит, получает скидку в размере 5%.

Сервис предлагает выгодные и прозрачные условия сотрудничества. Клиенты оплачивают только ту сумму, которая прописана в кредитном договоре. Скрытые комиссии и платежи отсутствуют. Можно воспользоваться кредитным калькулятором для проведения предварительных расчетов.