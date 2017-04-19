Бывший глава "Укртрансгаза" стал замминистра энергетики

19 апреля 2017, 13:42
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Экс-президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив стал заместителем министра энергоуглепрома Игоря Насалика

Бывший глава Увеличить картинку

У министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика появился еще один заместитель — Игорь Прокопив. Информацию об этом подтвердил Насалик.

Прокопив возглавлял ПАО "Укртрансгаз" (УТГ), оператор газотранспортной системы и подземных хранилищ газа.

17 марта 2017 года Прокопив был уволен с поста президента компании: его отставку инициировало правление НАК "Нафтогаз Украины" (владеет 100% акций УТГ) и одобрил наблюдательный совет "Нафтогаза".

Прокопив занимал должность президента "Укртрансгаза" с августа 2014 года.

С конца февраля 2017 года он был отстранен от обязанностей. НАКе сообщили, что независимый аудитор группы, компания Deloitte & Touche, обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки счетов "Укртрансгаза".

Также "Нафтогаз" прекратил полномочия двух членов правленияУТГ — Василия Плавюка и Валерия Ноздрина. Вместо них членами правления на 3 месяца назначили Сергея Алексеенко и Романа Билягу.

Ранее Биляга работал директором по закупкам в "Нафтогазе", а Алексеенко — главным советником главы "Нафтогаза".

Конфликт между Прокопивым и руководством "Нафтогаза" вышел в публичную плоскость в начале осени 2016 года. Тогда Министерство экономразвития перебрало на себя полномочия управлять "Укртрансгазом". Однако после вмешательства премьера, полномочия по управлению "Нафтогазом" передали в Кабинет министров.

В сентябре 2016 года Прокопив обвинил менеджеров "Нафтогаза" в задержках согласования счетов для оплаты услуг контрагентов. После перехода под управление Кабмина "Нафтогаз" отменил одну из самых крупных закупок "Укртрансгаза" — реконструкцию трех газокомпрессорных станций на общую сумму 4 млрд грн.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: газ , укртрансгаз 30019801 , минэнергоуглепром , игорь насалик

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