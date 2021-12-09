Carlsberg Ukraine присоединилась к Меморандуму по противодействию коррупции в Украине

Carlsberg Ukraine подписала Меморандум о совместных действиях по антикоррупции в Украине. Официальное подписание состоялось в рамках Антикоррупционной недели от Глобального договора ООН в Украине, сообщает пресс-служба Carlsberg.

Борьба со взяточничеством и коррупцией составляет неотъемлемую часть корпоративной культуры компании Carlsberg Ukraine.

"Наш бизнес работает ответственно и прозрачно. Поэтому для того, чтобы сотрудничать с Carlsberg Ukraine, нужно соблюдать соответствующие правила и действия в борьбе с коррупцией. Антикоррупционные положения – часть каждого договора, заключаемого с поставщиками", - отметила старший директор по правовым вопросам Carlsberg Ukraine Мария Чернявская.

Для своих работников компания подготовила электронный курс по противодействию взяточничеству и коррупции.

"Это ключевая часть антикоррупционной программы, направленной на снижение риска взяточничества со стороны наших сотрудников или контрагентов. Он обязателен для всех работников компании. Для нас важно объединяться с другими компаниями и общественными объединениями по борьбе с коррупцией. Мы не сможем преодолеть ее сразу, это действительно долгий путь. Но если к нам будет приобщаться все больше компаний и если своим примером мы сможем доказать, что в Украине честный бизнес может быть прибыльным и успешным, то постепенно уровень коррупции в стране будет уменьшаться", – добавила Чернявская.

Меморандум о совместных действиях по антикоррупции объединил заинтересованные стороны из правительства, бизнеса и общественности для поиска общих интересов и сильных сторон каждого из стейкхолдеров в борьбе с коррупцией. Уникальность проекта заключается в том, что именно предприниматели работали над программой по антикоррупции, руководствуясь проблемами и вызовами, которые действительно важны в конкретной отрасли.

СПРАВКА

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков. В составе Carlsberg Ukraine – заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки локальных украинских и глобальных брендов.