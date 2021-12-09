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Carlsberg Ukraine присоединилась к Меморандуму по противодействию коррупции в Украине
Carlsberg Ukraine подписала Меморандум о совместных действиях по антикоррупции в Украине. Официальное подписание состоялось в рамках Антикоррупционной недели от Глобального договора ООН в Украине, сообщает пресс-служба Carlsberg.
Борьба со взяточничеством и коррупцией составляет неотъемлемую часть корпоративной культуры компании Carlsberg Ukraine.
"Наш бизнес работает ответственно и прозрачно. Поэтому для того, чтобы сотрудничать с Carlsberg Ukraine, нужно соблюдать соответствующие правила и действия в борьбе с коррупцией. Антикоррупционные положения – часть каждого договора, заключаемого с поставщиками", - отметила старший директор по правовым вопросам Carlsberg Ukraine Мария Чернявская.
Для своих работников компания подготовила электронный курс по противодействию взяточничеству и коррупции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это ключевая часть антикоррупционной программы, направленной на снижение риска взяточничества со стороны наших сотрудников или контрагентов. Он обязателен для всех работников компании. Для нас важно объединяться с другими компаниями и общественными объединениями по борьбе с коррупцией. Мы не сможем преодолеть ее сразу, это действительно долгий путь. Но если к нам будет приобщаться все больше компаний и если своим примером мы сможем доказать, что в Украине честный бизнес может быть прибыльным и успешным, то постепенно уровень коррупции в стране будет уменьшаться", – добавила Чернявская.
Меморандум о совместных действиях по антикоррупции объединил заинтересованные стороны из правительства, бизнеса и общественности для поиска общих интересов и сильных сторон каждого из стейкхолдеров в борьбе с коррупцией. Уникальность проекта заключается в том, что именно предприниматели работали над программой по антикоррупции, руководствуясь проблемами и вызовами, которые действительно важны в конкретной отрасли.
СПРАВКА
Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков. В составе Carlsberg Ukraine – заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки локальных украинских и глобальных брендов.