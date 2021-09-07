Цена биткоина упала с $52 тысяч до $46 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоин во вторник 7 сентября упала до 45,8 тыс. долларов после роста до 52 тысяч долларов днем ранее. Об этом сообщает издание Investing.com.

По данным издания своего минимума в 45 840,6 долларов за 1 биткоин криптовалюта достигла в 18:07 по Киевскому времени(15:07 по Гринвичу). Таким образом за сутки криптовалюта снизила свою стоимость на 11,19%.

Движение вниз привело к снижению рыночной капитализации Биткойна до 919,1 млрд долларов, или 42,58% от общей капитализации рынка криптовалют. На самом высоком уровне рыночная капитализация Биткойна составляла 1184,9 млрд долларов. За предыдущие сутки Биткойн торговался в диапазоне от 45 840,6 до 52 885,3 доллара.

После падения котировки криптовалюты отскочили от дна и по состоянию на 18:30 они составляют 46,962 доллара за 1 биткоин.

Издание сообщает, что 7 сентября также на 12,38% до 3440,22 доллара снизилась цена криптовалюты Etherium.

Напомним, 6 сентября цена самой популярной криптовалюты подскочила еще примерно на 1 тысячу долларов и колебалась в районе 51,7-51,8 тысячи долларов за один биткоин, достигнув пика в 51 тысячу 932 доллара около 10:45. При этом в течение 5 сентября стоимость этой криптовалюты колебалась в пределах 50-50,2 тысячи долларов.