Энергетика 20 минут назад

Цена на электроэнергию в выходные 1-3 мая выросла на 46%, — нардеп

Парламентарии хотят пригласить и. о. министра энергетики и главу НКРЭ на комитет Рады

Цена на электроэнергию в выходные 1-3 мая выросла на 46%, — нардеп Цена на электроэнергию в выходные 1-3 мая выросла на 46%, — нардеп
Фото: Pixabay.com

Цена на электроэнергию в выходные 1-3 мая 2020 года выросла на 46% по сравнению с прошлыми выходными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский. "Промышленность получила очередной "подарок" от правительства и НКРЭ — цена электроэнергии в эти выходные выросла на 46% в сравнении с прошлыми выходными", — пишет нардеп.

По словам Кисилевского, на это повлияли два основных фактора — остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены, по которой "зеленая" электроэнергия продается на энергорынке. "Про атомные блоки уже много говорили. А в пятницу тарифный регулятор НКРЭКУ принял решение, которое привело к резкому росту цены электроэнергии именно в выходные. Если неделю назад средняя цена на РДН (ринок на добу наперед) за субботу — воскресенье была 886 грн за МВт-ч, то на этих выходных уже 1297 грн за МВт-ч", — подчеркивает парламентарий.

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Также в своем посте Дмитрий Кисилевский приводит статистику, согласно которой производство стали в Украине в апреле упало на 20% в сравнении с мартом и на 27% относительно апреля 2019 года. "Все металлургические заводы, которые являются крупными потребителями электроэнергии, сокращают производство. Некоторые предприятия уже уведомили сотрудников о сокращениях. Политика правительства привела к тому, что производить в Украине продукцию из металла становится менее выгодно, чем экспортировать руду", — предупреждает он. При этом, по сведениям народного депутата, в Литве электроэнергия дешевле, чем в Украине. 

"Как заместитель главы комитета экономического развития буду инициировать приглашение министра энергетики и главы НКРЕ на комитет, чтобы сообщить им о существовании в стране потребителей электроэнергии, о которых они, вероятно, не слышали, и получить ответы на актуальные вопросы", — резюмирует Кисилевский.

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