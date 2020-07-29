Цена угля по импортному паритету коммерчески оправдана — нардеп

Ценообразование на уголь по принципу импортного паритета (цена на хабе плюс доставка в Украину) с коммерческой точки зрения оправдано для украинского рынка.

Об этом сообщил народный депутат Максим Ефимов, передает "РБК-Украина".

"Вопрос не находится в плоскости просто: паритет — это хорошо или плохо. Я думаю, что паритет — это коммерческая часть. Социальная часть — это то, что ставит государство перед "Центрэнерго" как госкомпанией, цели и задачи", — заявил нардеп, комментируя подписание "Центрэнерго" контракта на покупку угля по формуле "Роттердам+".

По его словам, социальная функция для "Центрэнерго" состоит в поддержке государственных угледобывающих предприятий.

"Если она несет социальную функцию, то она должна покупать уголь у государственных шахт. Единственное, что ценообразование может быть разное, потому как функция социальная, а это поддержка шахтеров, она включена в стоимость", — добавил нардеп.

Цену 1650 грн/т по контракту "Центрэнерго" Ефимов назвал близкой к самой низкой цене импорта.

По его мнению, государство должно сегодня стимулировать добычу на государственных шахтах, чтобы была возможность отказаться от импорта угля вообще.

Напомним, 10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения — "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов — биржа TTF.