"Центрэнерго" подписала контракт на поставку антрацита из США

Энергогенерирующее ПАО "Центрэнерго" (78,3% акций принадлежит государству) заключила с Xcoal Energy & Resources (США) контракт на поставку до конца 2017 г. 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление руководителя компании Олега Коземко, который презентовал контракт в посольстве США в Киеве.

"В штате Пенсильвания мы посетили пять больших угледобывающих предприятий. Мы провели переговоры с этими предприятиями. И наилучшее предложение было получено от Xcoal… Контракт подписан на поставку 700 тыс. тонн угля до конца этого года", — цитируется Коземко.

По его словам, первые 85 тыс. тонн должны прибыть в МТП "Южный" (Одесская обл.) в начале сентября 2017 года.

"В конце сентября прибудут следующие 125 тыс. тонн. Мы ожидаем прибытие одного-двух судов каждый месяц", — сказал топ-менеджер.

Отвечая на вопрос о цене топлива, руководитель "Центрэнерго" отметил, что стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, добавив, что цена угля первой поставки составляет $113/тонна.

"Весь уголь пойдет на Трипольскую ТЭС", — уточнил Коземко.

Представитель американской компании Xcoal Эрни Трешер отметил, что его компания является крупнейшим экспортером угля из США. "Это первый случай, когда энергетический уголь будет поступать из США в Украину", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина закупит в США минимум 2 млн тонн угля.