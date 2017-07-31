"Центрэнерго" подписала контракт на поставку антрацита из США

31 июля 2017, 17:09
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Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" подписала контракт на поставку угля-антрацита из США. Первая партия прибудет в сентябре

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Энергогенерирующее ПАО "Центрэнерго" (78,3% акций принадлежит государству) заключила с Xcoal Energy & Resources (США) контракт на поставку до конца 2017 г. 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление руководителя компании Олега Коземко, который презентовал контракт в посольстве США в Киеве.

"В штате Пенсильвания мы посетили пять больших угледобывающих предприятий. Мы провели переговоры с этими предприятиями. И наилучшее предложение было получено от Xcoal… Контракт подписан на поставку 700 тыс. тонн угля до конца этого года", — цитируется Коземко.

По его словам, первые 85 тыс. тонн должны прибыть в МТП "Южный" (Одесская обл.) в начале сентября 2017 года.

"В конце сентября прибудут следующие 125 тыс. тонн. Мы ожидаем прибытие одного-двух судов каждый месяц", — сказал топ-менеджер.

Отвечая на вопрос о цене топлива, руководитель "Центрэнерго" отметил, что стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, добавив, что цена угля первой поставки составляет $113/тонна.

"Весь уголь пойдет на Трипольскую ТЭС", — уточнил Коземко.

Представитель американской компании Xcoal Эрни Трешер отметил, что его компания является крупнейшим экспортером угля из США. "Это первый случай, когда энергетический уголь будет поступать из США в Украину", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина закупит в США минимум 2 млн тонн угля.

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Теги: тепловая энергетика , энергетика , центрэнерго 22927045 , импорт , сша , уголь

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