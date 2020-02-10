Цены на элитную недвижимость в Киеве могут подскочить на 5 — 8%

Растущий спрос со стороны иностранных инвесторов и, возможно, оживление ипотеки станут факторами роста цен на недвижимость в Киеве в классах premium и business.

Об этом свидетельствуют данные отчета компании Kiev Standard.

Согласно исследованию, до конца 2020 года в столице ожидается рост стоимости квадратного метра до 5-8%. По мнению экспертов, спрос будет возвращаться на свои прежние показатели за счет проектов от девелоперов с высоким уровнем доверия со стороны инвесторов, объектов на финальной стадии строительства, которые соответствуют заявленному графику и новых очередей существующих комплексов, которые уже введены в эксплуатацию.

"Положительное влияние на показатели спроса мы ожидаем и со стороны инвесторов, которые ранее не проявляли интереса к украинскому рынку недвижимости. Отрицательные ставки по депозитам в западных банках заставят рассматривать новые варианты для инвестиций, в том числе и рынок первичной недвижимости Киева. И в отличии от локального инвестора, зарубежные рассматривают долгосрочные инвестиции", — сообщили в компании.

В Kiev Standard отмечают, что одним из решающих факторов, который скажется положительно на спросе в случае запуска данной программы в 2020 году, станет ипотечное кредитование.

Большие надежды в 2020 году мы возлагаем на новый для рынка Киева — сегмент De Luxe. По нашим данным, уже сегодня активно ведутся работы над несколькими проектами в этом классе среди ведущих девелоперов. Сами проекты, в силу отсутствия аналогичного предложения и конкуренции, сформируют новый уровень спроса в самом высоком ценовом сегменте.

В компании добавили, что до конца 2020 года в Киеве ожидается старт продаж более 4 тысяч квартир или около 350 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее в Госстате сообщили, что цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, а на вторичном — на 11,1%. Наибольший рост цен на первичном рынке жилья в 2019 году наблюдался на трехкомнатные квартиры (на 9,9%), тогда как однокомнатные подорожали на 5,4%, а двухкомнатные на 6,5%.

Также сообщалось, что средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3352 до 3701 грн. При этом на первом месте по стоимости аренды по-прежнему остается город Киев — 7 538 грн. Далее следует Одесская (5 429 грн) и Львовская области — 4 706 грн.