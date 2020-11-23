Цены на какао подскочили до 8-месячного максимума

Цены на какао-бобы в Нью-Йорке выросли до максимальной отметки с февраля после того, как американская компания Hershey Co. решила покупать бобы через биржу ICE Futures, а не на физическом рынке, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, ранее производители какао-бобов в Гане и Кот-д'Ивуаре добавили крупную премию (около 15% от цены продукции) для повышения доходов фермеров.

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Таким образом, приобретение через биржу открывает Hershey доступ к более дешевым поставкам, позволяя экономить миллионы долларов.

Фьючерсы на какао-бобы с поставкой в марте в Нью-Йорке подскочили на 2,8%, до $2739 за тонну, что является максимальным показателем с конца февраля.

За эту неделю фьючерсные контракты выросли на 16%, максимально с начала их торгов в 2019 году.

В то же время, премия на декабрьские фьючерсы к мартовским ценам на этой неделе достигла $275.

Напомним, в начале 2018 года какао-бобы подорожали в Нью-Йорке на 30% и вошли в число наиболее перспективных сырьевых активов благодаря повышенному спросу и ожидаемому дефициту предложения