  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • ГМК
ГМК 1 час назад

Цены на сталь достигли 8-летнего максимума: металлопродукция будет дорожать — эксперт

Только за последнюю неделю стоимость квадратной заготовки выросла на $20-40/т FOB Black Sea

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С конца октября по середину декабря 2020 года на мировых рынках резко подорожало практически все металлургическое сырье и стальные полуфабрикаты. Рост составил не менее $100/т продукции. А с начала 2020 года металлолом прибавил в стоимости на 44%, а заготовка — на 33%. За ними последует рост цен на готовую металлопродукцию, а котировки стабилизируются ближе к концу января 2021 года.

Об этом заявил заместитель директора ГП "Укрпровнешэкспертиза" Сергей Поважнюк, передает Uaprom.info .

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, только за последнюю неделю стоимость квадратной заготовки выросла на $20-40/т FOB Black Sea. "Например, в Турции это $30-40/т FOB Black Sea, в Китае менее стремительно — до $20/т FOB China", — отметил эксперт.

Продолжают расти цены и на готовый прокат. Так, за последнюю неделю стоимость арматуры и катанки увеличилась на $15-20/т FOB, горячекатаного рулона и толстого листа — на $30-40/т FOB.

Согласно данным информагентства Platts, по состоянию на 14 декабря 2020 года цены на сырье и стальные полуфабрикаты достигли 8-летнего максимума. Последний раз металлолом так дорого стоил в мае 2012 года ($410/т CFR Turkey), квадратная заготовка — в начале 2013 года ($530/т FOB Black Sea).

При этом динамика цен на готовую стальную продукцию полностью совпадает с колебаниями стоимости сырья и полуфабрикатов. Поэтому, как считает Поважнюк, цены на металлопродукцию на украинском рынке в ближайшие несколько недель также продолжат расти — не менее, чем на $10-15/т FOB Black Sea.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В НБУ объяснили ускорение инфляции в Украине в конце 2020 года
В НБУ объяснили ускорение инфляции в Украине в конце 2020 года
Рекордный скачок цен: в Украине продолжает дорожать молоко
Рекордный скачок цен: в Украине продолжает дорожать молоко
В Украине начали дорожать бензины и дизтопливо
В Украине начали дорожать бензины и дизтопливо
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Кировоградской области сваливали в карьер трупы свиней с АЧС — Госпродпотребслужба

  3. На Сицилии начал извергаться крупнейший действующий вулкан Европы Этна (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Эра дешевых продуктов закончилась: глава HD-group о трендах в продуктовой отрасли (ВИДЕО)

  5. В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет отправили пассажирский поезд (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...