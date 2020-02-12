Бизнес 9 минут назад

CEO MGID Сергей Денисенко: 4 шага к успеху бизнеса на международной арене

Украине есть чем гордиться в adtec, разработке мобильных приложений и онлайн сервисов, но я уверен, что в наших силах сделать гораздо больше

CEO MGID Сергей Денисенко: 4 шага к успеху бизнеса на международной арене CEO MGID Сергей Денисенко: 4 шага к успеху бизнеса на международной арене

Глобализация и диджитализация экономики на фоне ограниченных размеров внутреннего рынка открыла новые возможности перед украинскими компаниями, а главное — дала стимул выхода на зарубежные рынки. Особенно это касается различного рода и размера продуктовых IT-компаний. 

На данном этапе наша компания уже работает на глобальном рынке онлайн-рекламы и открыла представительства в нескольких странах Юго-Восточной Азии, США и Индии, планируя в этом году выйти на рынки Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока. На примере MGID расскажу, как обеспечить стабильную географическую экспансию, и как избежать ошибок  при освоении новых территорий. 

Украинский рынок труда уникален тем, что насыщен молодыми, активными и открытыми к мультикультурному опыту людьми.  Безвизовый режим с ЕС и трансформация транспортной индустрии позволяют им путешествовать по миру, получая новый культурный и рабочий опыт. Украина по разным оценкам уже находится на 5-м месте по количеству работающих на фрилансе в мире, и растет на 35-40% в год. Большое количество людей, занятых в аутсорсинге/аутстафинге, получают опыт работы в западных компаниях, а небольшая разница в часовых поясах позволяет многим компаниям в Европе брать на удаленную работу украинцев. Постепенно, благодаря использованию полученного опыта, появляется большее количество стартапов, ориентированных не на ограниченный внутренний рынок, а нацеленных на покорение дальних территорий.  

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С другой стороны, глобализация создает новые возможности для бизнеса и уменьшает количество барьеров для международной экспансии, заставляя адаптироваться и ставя перед бизнесом новые задачи, которые нужно решить, чтобы быть успешными на рынке.  Кроме того, глобальная экспансия требует от компании повышения конкурентоспособности как на локальных, так и на международных рынках.  Но при этом есть достаточно понятные и простые шаги, которые необходимо предпринимать при планировании и самом выходе на международную арену.

Шаг 1: проанализируйте конкурентную среду

Изучите локальный спрос и потенциал национального рынка для вашего продукта. Нельзя упускать из виду местные конкурирующие компании и рассчитывать, что вам придется бороться только с международными игроками.  Зачастую именно локальные компании наиболее правильно адаптируют свой продукт под потребности национального рынка.  Используйте маркетинговые и BI инструменты для анализа — это особенно актуально для digital-продуктов.  На рынке есть масса аналитических сервисов, которые помогут вам правильно рассчитать бюджеты на продвижение и потенциальные ценовые модели.

Шаг 2: изучите культуру страны, в которой вы собираетесь развиваться

Как бы просто это ни звучало, но культура и обычаи страны, на рынок которой вы собираетесь выходить, должны приниматься во внимание не только при выработке продуктовой стратегии, но и при планировании маркетинговой активности, продаж и построения последующих отношений с вашим потребителем.  Если это ваш первый зарубежный опыт, постарайтесь получить его в стране, которая максимально близка к домашнему для вас рынку.  

Если вы все же решились на покорение рынка, находящегося ровно с другой стороны земного шара, то будьте готовы к тому, что получаемый опыт будет сродни марсианскому.

Шаг 3: протестируйте рынок и маркетинговые стратегии

Используйте все возможности для тестирования своих продуктовых и маркетинговых подходов: тестируйте различные ценовые модели, промо стратегии на небольших объемах продаж, чтобы нащупать наиболее оптимальный вариант для данных условий.  

Используйте локальные торговые выставки и другие ивенты для получения обратной связи по вашему продукту и формированию начального спроса.  

Шаг 4: изучите законодательство, систему налогообложения и работу платежных инструментов

Унификация юридических процессов — часть общего тренда глобализации.  Несмотря на это, каждая страна пытается защищать интересы прежде всего локальных производителей товаров и услуг.  До принятия финального решения о выходе на рынок вы должны четко получить исчерпывающую информацию по длинному перечню вопросов:

  • регистрация дочерней компании или местного юридического лица;
  • открытие банковских счетов или регистрация в используемых на локальном рынке платежных системах;
  • получение необходимых разрешений/лицензий, сертификация вашего продукта;
  • регистрация торговой марки или патентов;
  • особенности трудового законодательства;
  • особенности системы  налогообложения компании и сотрудников.

Если вы собираетесь только продавать произведенный в другой стране продукт без создания полноценного представительства на месте, то постарайтесь собрать как можно больше информации о функционировании банковской системы и ограничениях платежных систем. Несмотря на бурное развитие финтех-индустрии, процессы, происходящие в национальной банковской системе, непрозрачность правил и требований регуляторных органов часто застают вас врасплох, и вы не понимаете причину того, почему банк закрыл вам счет после нескольких лет беспроблемной работы.

Также основной задачей любого бизнеса является получение прибыли, которую практически невозможно вывести за пределы страны, в которой вы ее получили. Кроме существования высоких налогов на прибыль и выведенный капитал, вы можете столкнуться с нигде не описанными ограничениями, которые не дадут вам нормально получить дивиденды.

Если вы все же выполнили все, описанное выше, то осталось только последний раз взглянуть в зеркало, оценить свои собственные силы и ресурсы и, больше не оглядываясь назад, воплощать задуманное, покоряя мир.

Больше и детальнее о том, как достичь успеха своего бизнеса на международной арене, вы сможете на на GET Business Festival 28 февраля 2020 года! Регистрируйтесь уже сейчас, чтобы попасть на фестиваль и услышать ответы на все свои вопросы! 

Сергей Денисенко, Chief Executive Officer в MGID

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