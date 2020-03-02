Частяков втянул "Белавтодор" в блокирование дорожного строительства в Украине — СМИ

Предприниматель Геннадий Частяков, который вместе с рядом белорусских компаний основал представительство концерна "Белавтодор" в Украине, участвует в блокировании тендера на строительство участка автодороги Н-03 в Житомирской области. До этого его сотрудничество с "Белавтодором" закончилось уголовным производством по факту расхищения госсредств. Об этом сообщают "Ураїнські Новини" со ссылкой на "Комментарии".

"Всего за несколько часов до крайнего срока подачи жалоб сразу три участника тендера на реконструкцию участка дороги Житомир-Черновцы подали в Антимонопольный комитет свои претензии к заказчику строительства. И проект ожидаемой стоимостью около 400 млн грн теперь заморожен на неопределенный срок — пока АМКУ не ответит каждому из жалобщиков и не примет решение", — написало издание.

Участники торгов UA-2020-01-31-001529-c подали все три жалобы практически одновременно в последний день подачи, что почти наверняка свидетельствует о сговоре. Журналисты допускают, что за всеми тремя жалобами ООО "Дорожное строительство "Альтком", ООО "Строительно-монтажная фирма "Эталон-Буд" и белорусское ОАО "ДСТ № 4 г. Брест" стоит предприниматель Геннадий Частяков, который представляет интересы "Белавтодора" в Украине через ООО "Финансовая компания Финанс Капитал". Директором компании работает Юрий Настенко, который ранее возглавлял Службу автомобильных дорог Черкасской области.

Частяков стал известен после скандальной закупки топлива для Минобороны в 2014 году. В разгар войны с Россией СМИ написали о том, что топливо для реактивных двигателей для потребностей оборонного ведомства поставляют бизнес-партнеры семьи Начальника Генштаба Вооруженных сил Михаила Куцына.

Тендер на 83 млн грн тогда выиграло ООО "Авто Сити Сервис" Геннадия Частякова. Его жена вместе с дочерями Куцына владели львовским ЧП "Львов сапфир". "Интересно, что это ЧП зарегистрировано на территории санатория, который Куцын раньше незаконно вывел из госсобственности", — сообщает издание.

"Через короткое время в одну из своих компаний (ООО "ПЭК Плутос", ЕГРПОУ 36086323) Частяков заводит другого коррупционера из Минобороны — Авагима Галстяна, заместителя руководителя Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Он был фигурантом расследования программы "Наші гроші" о гостинице, которую сыновья трех бывших директоров государственного военного завода "Артем" построили на территории завода вместо спортивного комплекса для заводчан и их детей", — сообщает издание.

С "Белавтодором" Частяков завязал тесные отношения в 2015 году. В июле 2019 года следственное управление ГУ НП в Житомирской области открыло уголовное производство №12019060000000250 по делу о расхищении государственных средств в особо крупных размерах в результате злоупотребления служебным положением (до 12 лет тюрьмы).

Было установлено, что чиновники Службы автодорог Житомира в сговоре с рядом компаний, среди которых уже известное нам ОАО "ДСТ №4 г. Брест" и "Белавтодор-Украина", завысили цену закупки товаров для ремонта автодороги Житомир-Могилев-Подольский, в результате чего присвоили около 19 млн грн денег налогоплательщиков Украины.



Например, одним из звеньев цепи было ООО "ТД Атлантик".



Когда жена Частякова Татьяна в 2019 году подавала свою декларацию заместителя командира роты в патрульной полиции Киева, то указала "Атлантик" в качестве места получения зарплаты своим мужем Геннадием Частяковым.



"К слову, семейство благодаря заработкам Частякова на тендерах с белорусами очевидно не бедствует: теперь уже начальник роты патрульной полиции Татьяна осенью 2019 года внесла в декларацию новенький BMW X4 за 2,3 млн грн.", — добавляют журналисты.



Издание добавляет, что уголовные дела, под которые подводит своих белорусских партнеров Геннадий Частяков, не пройдут не замеченными в Администрации Александра Лукашенко, поскольку экспансию дорожных строителей на внешние рынки в Минске курирует лично управляющий делами Президента генерал-полковник Виктор Шейман.