Энергетика 30 минут назад

Частные газовые компании оказались эффективнее государства: данные "Прозорро"

Частные облгазы закупают счетчики на четверть дешевле, чем облгаз "Нафтогаза"

Счетчик "Самгаз". Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Счетчик газа" Счетчик "Самгаз". Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Счетчик газа"
Счетчик "Самгаз". Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Счетчик газа"

22 июня 2021 года ОАО "Кировоградгаз", контрольный пакет акций которого принадлежит государственному "Нафтогазу", подписало договор на поставку газовых мембранных счетчиков на 22,76 млн грн.

Тендер, как сообщается в системе "Прозорро", выиграла "Научно-производственная компания "Энергосберегающие технологии", которая обязалась поставить 8406 комплектов и 8394 штуки мембранных счетчиков производства Польши (Apator Metrix S.A.) и Словакии (Elster).

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Согласно договору, компания должна поставить следующие счетчики:

модели UG G1,6, UG G2,5, UG G4 — межцентровое расстояние между штуцерами 110 мм, с комплектом монтажных частей, патрубки ¾ или 5/4 — за 1 258 грн/шт.;

модель 2UG G6 — межцентровое расстояние 250 мм, с комплектом монтажных частей, патрубки 5/4 — за 2 328 грн/шт.;

модели UG G1,6,UG G2,5 та UG G4 — за 1 167- 1 170 грн/шт.;

модель 2UG G6 — за 2 308 грн/шт.;

модель BK-G6MT V2 DN25 — за 3 468 грн/шт.

По информации издания "Наші гроші", в мае та же компания "Энергосберегающие технологии" поставила счетчики АО "Лубныгаз". В том тендере модели UG G1,6, UG G2,5 и UG G4 с теми же характеристиками стоили 921 грн/шт., а модель 2UG G61 890 грн/шт., что дешевле в среднем на 25%.

Также в мае АО "Херсонгаз" заказало счетчики марки Metrix моделей UG G1,6,UG G2,5 та UG G4 без монтажных частей по 946 грн/шт. (на 20% дешевле).

ПАО "Гадячгаз" приобрело на тендере модель счетчика BK-G6MT марки Elster за 3 402 грн/шт., то есть также дешевле.

Как рассказали в эксклюзивном комментарии Delo.ua в АО "Житомиргаз", в 2021 году предприятие вообще отказалось от данных моделей счетчиков польского производителя Apator Metrix и словацкого Elster.

"В 2021 году "АО "Житомиргаз" закупает узлы учета газа отечественного производства ООО "Самгаз" (Ровно. — Delo.ua), типоразмер G1.6, G 2.5, G4; и итальянских производителей MESURA, Pietro Fiorentini, типоразмер G 2.5, G 4 по цене 960 грн с НДС за штуку", — рассказали на предприятии.

АО "Ивано-Франковскгаз" также сообщило, что покупает счетчики отечественного производства "Самгаз". "Стоимость закупки счетчика G1.6, G 2.4, G6  — 960 грн с НДС и доставкой", — отмечают в компании.

Таким образом, анализ закупок показывает, что частные операторы газораспределительных сетей производят закупки значительно эффективнее, чем государственные компании. Если бы тендер проводили по нормальным ценам, государство могло бы сэкономить более 4 млн грн.

Также заметно предпочтение со стороны государственного собственника к оборудованию иностранного производства, в то время как частный бизнес предпочитает поддерживать украинскую промышленность, что создает мультипликативный эффект.

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