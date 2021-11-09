Чому корпоративна культура та репутація стають новими критеріями успішності компанії?

Яку трансформацію пройшла компанія за попередні два роки?

Два роки тому компанія поставила перед собою амбітну мету — стати роботодавцем №1 на ІТ-ринку. І робота розпочалася: ми розробили стратегію побудови корпоративної культури, центром і душею якої є її люди. Компанія реалізувала проєкт з внутрішніх комунікацій, створивши єдину внутрішню HR-екосистему, представлену корпоративним порталом, HRIS Parimatch Tech (Human Resources Information System), ATS Parimatch Tech (Applicant Tracking System) та корпоративним вебсайтом.

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Сьогодні обмін інформацією у компанії став цілісним комплексом найкращих процесів комунікації, які відповідають найвищим стандартам. Кожен фахівець має доступ до всіх важливих новин у компанії, може зростати кар’єрно та професійно, і все це відбувається швидко й цілісно. Топменеджмент регулярно спілкується

з командами, ділячись останніми новинами, тенденціями ринку та отримуючи зворотний зв’язок від людей про те, що їх хвилює.

Попри розмір компанії та кількість проєктів, у нас відкрита культура. Кожен може поспілкуватися з СЕО чи менеджером будь-якого департаменту — жодних перешкод.

Ще один проєкт, який ми запустили торік, — Parimatch Tech Academy. Це безкоштовні освітні курси, які дають практичні знання та можливість почати кар’єру в IT, зокрема у Parimatch Tech. В академії викладають наші експерти, для них це крутий челендж спробувати себе у ролі менторів.

Попри розмір компанії та кількість проєктів, у нас відкрита культура

На яких китах стоїть ціннісна пропозиція вашої компанії?

Працюючи у нас, ви потрапляєте у компанію з сильною корпоративною культурою. Ви повинні бути дуже амбітним, мати змогу швидко бігти та мріяти. Бо у нашій сім’ї є майже всі можливості, щоб реалізувати себе. І якщо ви вже у нас, то отримаєте дуже потужну підтримку від кожного члена команди та шалений драйв для реалізації мрій. Бо ми любимо мріяти!

Як для вашої компанії змінилося значення корпоративної культури в епоху ковіду?

Корпоративна культура існує у кожній компанії, інша річ, чи ви це усвідомлюєте. Чи культура така, як вам мріялося, чи допомагає вона досягати задумане. Сьогодні, як мені здається, бізнес усвідомив, що без розвиненої корпоративної культури не досягти високої ефективності праці, особливо у режимі віддаленої роботи. Адже насправді це клей, який з’єднує людей в одне ціле сенсами та цілями. Без цього надзвичайно складно побудувати міцні горизонтальні зв’язки у колективі. Неможливо описати кожен процес, тож вам треба дати людям орієнтир для ухвалення рішень. Таким орієнтиром і є цінності та культура компанії.

Корпоративній культурі ми приділяємо особливу увагу, інвестуючи у неї час, енергію і гроші. Робота над цінностями та вдосконаленням себе, робота з менеджментом — у всіх нас має бути єдине поле сенсів. Ми відчуваємо, що йдемо у правильному напрямі, адже до нас як до експертів галузі часто звертаються з проханням поділитися досвідом на конференціях або дати коментар щодо того чи іншого питання. Побудова корпоративної культури — великий системний процес, його не можна просто запустити й спостерігати за ним. Корпоративна культура, як і будь-який інший процес, піддається управлінню та передбачає глибинну та системну роботу. Працювати з ними завжди складно, але не можна пускати все на самоплив.

Корпоративній культурі ми приділяємо особливу увагу, інвестуючи у неї час, енергію і гроші

Основну роботу потрібно проводити зверху: головним транслятором і прикладом корпоративної культури завжди є CEO і топменеджмент. Не можна розповідати про пунктуальність і при цьому запізнюватися на зустрічі. Сенси повинні йти зсередини від усвідомлення того, хто я, що формує мої глибинні інтереси і чи поділяють мій світогляд люди, які мене оточують. І завжди за словом має йти діло. Це єдиний спосіб довести, що слова працюють. Якщо ви говорите одне, а справами демонструєте інше, людина відчує цей дисбаланс, навіть якщо не зможе сформулювати словами. Цей камертон, що реагує на щирість, у кожної людини налаштований дуже чутливо. Тому правильна корпоративна культура — це симбіоз декларативних заяв і живих прикладів від топменеджменту, що підтверджують усі гасла.

Корпоративна культура є невід’ємною частиною бренда роботодавця. Який ваш набір сенсів, що його формують?

Багато компаній сьогодні недооцінюють значення бренда роботодавця, але ж це велика і важлива функція HR. Існує думка, що хороші справи треба робити тихо: піклуватися про свої команди, залишаючи це всередині компанії. Насправді правильним буде нести цю інформацію у світ — бути прикладом. Тому що ці успіхи надихають людей, і не тільки колег по ринку, а й спеціалістів твоєї компанії. Вони починають відчувати причетність до чогось великого та важливого. А ще це драйвить ринок та створює здорову конкуренцію серед інших роботодавців.

Про те, що відбувається у компанії, зовнішній світ дізнається тільки через твої історії. Тож розповідайте історії, діліться своїм досвідом, будьте відкритими! Тому кожен ейчар має стати маркетологом і вибудовувати, промотувати й просувати свою компанію, формуючи бренд роботодавця.

Успіхи надихають людей, і не тільки колег по ринку, а й спеціалістів твоєї компанії

Які тренди впливатимуть на ринок праці найближчим часом?

Однозначно посилиться значення мобільності. З’являтиметься дедалі більше людей, які зможуть ефективно працювати з будь-якої точки світу, вийшовши на новий рівень work-life-балансу. Проте, як показали попередні локдауни і карантини, такий формат підходить не всім. Багато хто скуштував цієї свободи, але зіткнувся з тим, що насправді це не завжди комфортно. Для певної категорії людей можливість приходити до офісу має визначальне значення. Тож більшість компаній спробують повернути людей в офіси. Але з тими, хто зміг ефективно працювати у віддаленому форматі, це буде не так просто зробити.

З цього випливає другий тренд: як управлінцям навчитися ефективно керувати віддаленими командами. На сьогодні це ні в кого не виходить, поки що тільки прийшло усвідомлення всієї глибини проблеми. Той, хто запропонує і реалізує дієві методики, виграє у конкурентній боротьбі за працівника, а отже, за клієнта. Потрібні глибинні речі, які трансформуються у поле спільної діяльності не тільки за безпосереднім профілем компанії, а й далеко за його межами. Іншими словами, пошуком сенсів доведеться займатися не тільки співробітникам, а й самому бізнесу.