Что будет с ценами на продукты питания в октябре

07 октября 2017, 17:16
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В октябре ожидается колебание цен на овощи. Цены на молоко будут продолжать расти в пределах 2-5%. Бакалея и мясо могут подешеветь на пару процентов

Что будет с ценами на продукты питания в октябре | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Стоимость овощей в сентябре, как и прогнозировалось, демонстрировала нисходящий ценовой тренд. Больше всего подешевел лук (-9%), в то время как цены на картофель и свеклу лишь незначительно снизились — на 1%. Увеличение предложения яблок привело к снижению цены в размере 18%. Мясо и молоко ожидаемо прибавили в стоимости от 2% до 4%. Группа бакалейных продуктов осталась без изменений. Такие прогнозы предоставили эксперты "Украинского клуба аграрного бизнеса".

В октябре ожидается колебание цен на овощи, так как возможно еще незначительное увеличение предложения в некоторых регионах страны, поэтому волатильность цен будет в пределах 3-5%, как в одну, так и в другую сторону. Стоимость яблок будет колебаться в пределах 4-6%.

Цена более дорогих продуктов для потребителей -таких как говядина, свинина и курятина — скорее всего также не будет стабильной: "Это вызвано тем, что закупочные цены на свинину и курятину снизились на 3-5% в среднем, что приведет к снижению конечного продукта. Во-вторых, осенью сезонная реализация на убой скота выше, что означает увеличение предложения. Однако девальвация гривни, которая сегодня наблюдается на рынке, и рост цен на говядину будут поддерживать цены на смежных рынках. Цены на молоко будут продолжать расти в пределах 2-5% под влиянием фактора сезонности. Цены на бакалею начнут демонстрировать снижение из-за сезонного увеличения производства", — комментирует эксперт аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Евгений Дворник.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: апк , потребрынки , цены , продукты питания

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Что будет с ценами на продукты питания в октябре | Потребрынки | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.74
EUR EUR - - 31.3
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 24.53 13.83
Киевская область 24.35 13.03
Львовская область 24.18 13.5
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.