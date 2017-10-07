Что будет с ценами на продукты питания в октябре

Стоимость овощей в сентябре, как и прогнозировалось, демонстрировала нисходящий ценовой тренд. Больше всего подешевел лук (-9%), в то время как цены на картофель и свеклу лишь незначительно снизились — на 1%. Увеличение предложения яблок привело к снижению цены в размере 18%. Мясо и молоко ожидаемо прибавили в стоимости от 2% до 4%. Группа бакалейных продуктов осталась без изменений. Такие прогнозы предоставили эксперты "Украинского клуба аграрного бизнеса".

В октябре ожидается колебание цен на овощи, так как возможно еще незначительное увеличение предложения в некоторых регионах страны, поэтому волатильность цен будет в пределах 3-5%, как в одну, так и в другую сторону. Стоимость яблок будет колебаться в пределах 4-6%.

Цена более дорогих продуктов для потребителей -таких как говядина, свинина и курятина — скорее всего также не будет стабильной: "Это вызвано тем, что закупочные цены на свинину и курятину снизились на 3-5% в среднем, что приведет к снижению конечного продукта. Во-вторых, осенью сезонная реализация на убой скота выше, что означает увеличение предложения. Однако девальвация гривни, которая сегодня наблюдается на рынке, и рост цен на говядину будут поддерживать цены на смежных рынках. Цены на молоко будут продолжать расти в пределах 2-5% под влиянием фактора сезонности. Цены на бакалею начнут демонстрировать снижение из-за сезонного увеличения производства", — комментирует эксперт аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Евгений Дворник.