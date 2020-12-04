Что такое микрокредит и кому он нужен

Кредит онлайн — отдельная разновидность ссуды. Займ на любые цели можно взять без сложных длительных проверок, предоставления большого пакета документов. Микрозаймы оформляют для лечения, оплаты коммунальных, покрытия текущих расходов. Их главный плюс — доступность, простота в оформлении, а минус — повышенная процентная ставка. Но все не так однозначно, так что рассмотрим такой продукт как займ онлайн подробнее.

Преимущества сотрудничества с МФО

Оформляя займ на карту, вы получаете такие преимущества:

Экономия времени — ответы по заявкам приходят быстро, практически моментально, идти никуда, сидеть в очередях не нужно. Принятие решения быстрое — до часа в рабочее время, и вы узнаете, одобрили заявку или нет. Большой выбор предложений — даже если первая микрокредитная компания не одобрила запрос, есть масса других МФО, и где-то вам точно пойдут на встречу. Большой выбор вариантов возврата денег — кредит на карту можно возвращать с той же карты или другими способами, например, через терминалы самообслуживания, в отделении банка, пр. Возможность досрочной выплаты ссуды без дополнительных комиссий — штрафы за досрочное погашение не предусмотрены.

МФО лояльно относятся к кредитной истории заемщика, так что ссуду можно будет взять даже с просрочками в прошлом и значительными финансовыми нагрузками в настоящем. Микрозайм — спасение для тех клиентов, которым отказывают все банки. Если вовремя возвращать микрокредиты, выйдет даже улучшить свой рейтинг заемщика.

Нюансы сотрудничества

Кредит без отказа стоит дороже обычного банковского, зато он намного доступнее — первое, второе — можно поискать акции и сэкономить. Акционный микрокредит будет стоить намного дешевле, чем в рамках стандартного действия программы, есть варианты оформления первой ссуды в определенном МФО под ноль. Так что сравните разные варианты и выберите оптимальный для себя.

Возвращайте кредит как можно быстрее — так переплата выйдет небольшой. Но даже если обстоятельства изменились, и вы не может своевременно выплатить долг, воспользуйтесь услугой пролонгации. Она предполагает оплату процентов за реальное время действия договора и заключение нового соглашения на срок 30 дней или меньше на усмотрение заемщика. Услуга пролонгации бывает платной и бесплатной, этот момент уточняйте заранее. Также многие МФО предоставляют клиентам грейс-период в несколько дней после завершения сроков действия договора.