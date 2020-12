Цифрова економіка: назустріч новій реальності

При цьому важливо, щоб кожна країна визначила своє місце на цифровій мапі світу зараз і обрала свій шлях розвитку цифрової економіки на майбутнє.

У 2020 році стало особливо помітно, як інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) зіграли вирішальну роль у забезпеченні життя суспільства, зокрема у доступі до освітніх та інших державних послуг. Активно трансформуються галузі, які традиційно не були цифровими. Зміни відчули всі. Сьогодні розвиток цифрової економіки суттєво випереджає навіть найоптимістичніші прогнози, зроблені до 2020 року. Щоб збільшити дохідність сфери цифрових технологій, уряди країн прагнуть створити як підґрунтя пріоритетні для держави політики і нормативно-правове регулювання. Що родючіший ґрунт, то ефективнішою буде вся екосистема для досягнення середньострокових і довгострокових цілей цифрової економіки.

Вплив цифровізації на промисловість, споживача та суспільство

Сім архетипів цифрової економіки

Консалтингова компанія Arthur D. Little та Huawei опублікували дослідження про цифрову економіку Think digital. Think archetype. Your digital economy model. Це один з найбільших міжнародних оглядів політики цифрової економіки, який дає поштовх безлічі плідних дискусій у всьому світі. Він є інструментом для публічного діалогу та залучення усіх зацікавлених сторін, щоб разом створити дорожню карту у сфері державної політики щодо цифрової економіки. Автори дослідження визначили сім архетипів цифрової економіки та запропонували стратегії розвитку для кожного з них:

1. Інноваційний центр (Innovation Hub).

2. Ефективний споживач (Efficient Prosumer).

3. Центр створення та експорту послуг (Сервісний центр — Service Powerhouse).

4. Глобальний центр виробництва (Global Factory).

5. Діловий центр (Business Hub).

6. Постійний клієнт інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Patron).

7. Новачки у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Novice).

Публічний діалог і вибір моделі цифрової економіки

Кожна країна унікальна як і проблеми, з якими стикаються голови їхніх урядів. У цьому звіті представлено сім архетипів цифрової економіки та їхні ролі у глобальному ланцюжку створення доданої вартості.

Уряди мають ретельно й продумано обирати спосіб участі своїх країн у новому цифровому світі — не лише як користувачів і споживачів, але й як виробників, експортерів, новаторів та регуляторів.

Визначення поняття "цифрова економіка"

Усі архетипи цифрової економіки відрізняються своєю роллю у глобальному ланцюжку створення вартості щодо ІКТ. Автори дослідження пропонують представникам державних структур розробляти правила, закони та нормативні акти у чотирьох взаємопов’язаних сферах: технології, людський капітал, екосистема та індустрія. Це рушійні сили, що лежать в основі національної цифрової трансформації. Архетипний підхід дає можливість країні інтегрувати стратегію ІКТ у національну стратегію розвитку з урахуванням інвестицій в ІКТ, розвиток інфраструктури, державних політик підвищення та кваліфікації фахівців.

Звіт пропонує новий підхід щодо цифрової трансформації, який враховує можливості, ресурси та цілі різних країн. Він покликаний допомогти урядам розробити національні стратегії для досягнення середньострокових і довгострокових цілей у сфері цифрової економіки

Архетипи цифрової економіки на прикладі країн

Україна на світовій мапі цифрової економіки

За оцінкою дослідників, зараз в Україні можна помітити ознаки архетипу "Центр створення та експорту послуг" (Сервісний центр). Загальна стратегія цього архетипу зосереджена на збільшенні інвестицій та створенні нових можливостей для розвитку бізнесу в сфері ІКТ-послуг. Тому головними стратегічними цілями цього архетипу є:

Забезпечення інвестиційної привабливості для ІКТ-підприємств приватного сектору;

Розвиток екосистеми талантів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій;

Доступність телекомунікаційної інфраструктури;

Впровадження інноваційних рішень у сфері послуг.

Визначення архетипу країни

Основні пріоритети та відповідні політики для архетипу "Центр створення та експорту послуг" (Сервісний центр)

Якісне використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволить Україні підвищити ефективність та оптимізацію всієї структури економіки, а також перейти на новий щабель цифрової трансформації.

Це дослідження допомагає визначити архетип, що найбільше відповідає поточній ситуації в країні, і перевірити, які політики є пріоритетними для запровадження або вдосконалення саме цього архетипу. З іншого боку, можна спрогнозувати вірогідність переходу від однієї моделі цифрової економіки до іншої. Цей результат досягається завдяки системній роботі усіх зацікавлених сторін та постійному публічному діалогу держави, бізнесу, науково-освітніх закладів і послідовній трансформації залежно від обраного архетипу для перспективного розвитку.

"Цифрова економіка має стати частиною стратегічних планів бізнесу, щоб визначити свою участь у розвитку країни та галузей. Прийшов час для діалогу та обговорення моделі цифрової економіки, її трансформації, впливу ІКТ на людський капітал та дослідження компетенцій для майбутнього", — Ма Ци, директор "Хуавей Україна"

Готовність усіх до майбутнього

Цифрова економіка має велике значення і є актуальною темою на рівні держави, а також для кожної людини, щоб планувати освіту і розвиток протягом життя, підготуватися до майбутнього у часи невизначеності завдяки розумінню технологічних трендів. Цифрова економіка має стати частиною стратегічних планів бізнесу, щоб визначити свою участь у розвитку країни та галузей. Прийшов час для діалогу та обговорення моделі цифрової економіки, її трансформації, впливу ІКТ на людський капітал та дослідження компетенцій для майбутнього.

