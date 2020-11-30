COOP Украина отмечает падение среднего чека в магазинах кооперации из-за пандемии

По итогам 10 месяцев 2020 года, средний чек в магазинах потребительской кооперации снизился на 8-12%, а в ресторанах системы — более чем на 50%. Об этом в комментарии Delo.ua сообщил зампредседателя правления системы СООР Украина (Укркоопсоюз) Олег Ляковец.
"Мы получаем данные от наших коллег из всех областей Украины, и, хотя конкретные цифры разнятся от региона к региону, общая тенденция одна — люди стали покупать меньше", — отметил кооператор.
"Весной, сразу после введения карантина, покупатели продуктовых магазинов СООР Украина ненадолго активизировались, решив запастись некоторыми товарами "впрок". Но после этого короткого периода начался спад покупательской активности и средний чек заметно просел", — рассказывает Олег Лясковец. Это тенденция так же проявляется в продуктовых магазинах разного формата.
Еще сложнее ситуация у кооперативных рынков, которые периодически останавливали работу в рамках общегосударственных карантинных мер.
В частности, в Николаевской области в первом полугодии кооперативные рынки недополучили около 3 млн грн дохода, их убытки составили 300 тысяч грн. Аналогичных примеров, по словам Лясковца, в системе COOP Украина, десятки.
Торгово-развлекательные центры (крупнейшие расположены в Суммах и Черкасах) тоже фиксируют убытки.
"У всех хозяйствующих субъектов потребительской кооперации возникли затраты на противоэпидемические меры, но снизились доходы. И сейчас все мы корректируем планы на следующий год, ищем новые возможности", — отметил Лясковец.
Отвечая на вопрос издания, возможна ли приостановка работы магазинов, в Укркоопсоюзе отметили, что в целом ряде случаев магазин кооперация является единственным местом покупки товаров первой необходимости (в отдаленных селах), поэтому о закрытии торговых точек речь не идет.
"Мы все сейчас переживаем непростые времена. Плотно общаемся с коллегами из COOP-организаций Финляндии, Великобритании, Италии — пандемия всем создала серьезные вызовы", — прокомментировал заместитель председателя правления COOP Украина.
Как известно, в ноябре ПриватБанк сообщил, что по итогам традиционного "Дня холостяка" 11 ноября 2020 на AliExpress клиенты банка совершили и оплатили картами в полтора раза меньше покупок, чем в 2019 году. Объемы трат снизились вдвое: с 856 тысяч покупок на $16 млн до 470 тысяч покупок на $7,8 млн. Средняя сумма покупки также снизилась: с $18 до $16.
По данным Госстата, по итогам ІІ квартала 2020 года, расходы населения сократились на 6,9%, по сравнению с первым полугодием 2019 года, причем расходы на приобретение товаров и услуг снизились на 7,8%. За этот же период доходы населения снизились на 5,3%.