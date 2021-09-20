Бизнес 20 минут назад

"Дарница" выиграла у семьи Беспалько, которая контролирует БХФЗ, суд в Лондоне, — блогер

Апелляцию от Беспалько суд не принял

Борщаговский химико-фармацевтический завод Борщаговский химико-фармацевтический завод
Борщаговский химико-фармацевтический завод

Стало известно, что "Дарница" выиграла суд у Борщаговского химико-фармацевтического завода в Высоком суде справедливости в Лондоне. Об этом сообщает блогер Петр Охотин.

Он подчеркнул, что "Дарница" — крупнейший официальный акционер БХФЗ. Имеет 31% акций, который она купила на аукционе. Семья Беспалько руководит БХФЗ с 1994 года. Контроль над ним она получила в результате ваучерной приватизации. 

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"Формально члены семьи не фигурируют среди акционеров, но считаются владельцами более 50% акций с помощью офшоров. Журналисты пишут, что Беспалько создали в Великобритании фирму-посредника "Метабей". И "Метабей" забирала комиссионными 30% всех средств, которые БХФЗ направляли за границу для закупки сырья для лекарств. Фактически, грабеж своего предприятия", — сообщил Охотин.

По его данным, 6,8 млн долларов подтвержденных убытков получила "Дарница". Британский суд отреагировал и арестовал счета "Метабей".

"Апелляцию от Беспалько суд не принял и постановил возместить "Дарнице" 250 тысяч фунтов. Пока это только за судебные издержки и адвокатов", — отметил блогер.

По его словам, "Дарница" подала в суд на Беспалько еще и в Киеве, а вместе с ними и на менеджеров "Метабей". 

Как известно, в Хозяйственном суде Киева по иску "Дарницы" идет рассмотрение дела о возмещении 6,8 млн долл. Ответчиками выступают кроме Беспалько еще пять топ-менеджеров БХФЗ. 

"Думаю, киевский суд вынесет решение, подобное британскому. Мошенников нужно наказывать. Особенно тех, кому безразлично, кого "кидать" — или западных партнеров, или отечественных", — уверен Охотин.

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