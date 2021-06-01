"Датагруп" обновила услугу защиты интернет-ресурсов от DDoS-атак

В Украине количество атак на бизнес непрерывно растет: по сравнению с 2020 годом в среднем оно увеличилось почти в два раза. Мировая статистика показывает, что растет не только количество DDoS-атак — мощность 1 Тбит/с уже не являются редкостью.

Об этом на онлайн-вебинаре компании "Датагруп", на котором она представила обновленную услугу защиты интернет-ресурсов от DDoS-атак и который посетили более 60 представителей украинских и международных компаний, а также представители государственного сектора, рассказал Александр Черноус, ведущий специалист по решениям безопасности компании "Датагруп".

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По его словам, за последние полгода специалисты "Датагруп" отбили почти 200 атак мощностью до 168 Гбит/с. При этом Александр отметил, что атаки стали более масштабными и опасными.

"В прошлом году мы столкнулись с несколькими атаками, которые были больше, чем наши внешние каналы, и доставили немало проблем нашим поставщикам трафика. И ресурсы, подвергшиеся атаке, были заблокированы. Таким образом, встал вопрос защиты от подобных атак. Поэтому мы добавили к нашему существующему решению надежную облачную защиту. Теперь атаки, превышающие емкость внешних каналов связи, отправляются в облако для очистки. Облачная защита применяется исключительно для заказчиков услуги защиты от DDoS-атак, которые имеют собственную автономную систему, а также располагают BGP-соединением с сетью "Датагруп" и подключены к соответствующему тарифу", — рассказал Александр Черноус, ведущий специалист по решениям безопасности компании "Датагруп".

На онлайн-вебинаре он рассказал, как работает обновленная услуга. Например, если трафик атаки превышает свободную емкость внешних каналов связи "Датагруп", служба защиты инициирует активацию облачной защиты от внешнего поставщика. После активации облачной защиты интернет-трафик до соответствующих защищенных сетей начинает идти через облачного оператора защиты, где происходит очистка от основной паразитной составляющей.

Трафик заказчика услуги защиты от DDoS-атак попадает на оборудование защиты от DDoS-атак NETSCOUT Arbor (мирового лидера в области предоставления решений по защите от DDoS) для окончательной очистки от возможной паразитной составляющей. После прохождения окончательной очистки от всех типов паразитной составляющей трафик доставляется заказчику. После завершения атаки облачная защита деактивируется, и трафик начинает курсировать обычными маршрутами.

Більше про можливості оновленої послуги захисту Інтернет-ресурсів від DDos-атак, Олександр розповість вже 3 червня 2021 року на конференції Cybersafe 2021! Долучайтеся, аби засвоїти нові інструменти кіберзахисту!

Как известно, "Датагруп" была первой компанией на рынке Украины, которая предложила защиту от DDoS-атак для клиентов, и сейчас является лидером защиты от DDoS в Украине. Компания постоянно обновляет и развивает услугу, следя за мировыми трендами в защите от DDoS. Так, в конце 2019 года компания вдвое увеличила уровень защиты, а в этом году добавила к существующему решению облачную защиту от европейского партнера.

СПРАВКА

"Датагруп" — всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. Компания предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Для частных пользователей "Датагруп" предоставляет услуги доступа в интернет, телевидения и телефонии. На сегодня "Датагруп" демонстрирует одни из самых высоких темпов роста на отечественном рынке телекоммуникационных услуг. Больше информации на сайте.