"Датагруп" строит единую корпоративную сеть для почтового оператора Justin. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Наша задача — охватывать качественной связью отделения сети быстрее, чем открываются новые, и поддерживать непрерывное функционирование сложнейших логистических процессов", — отмечает СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

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Напомним, что первые посылки в сегменте C2C оператор Justin начал принимать в марте 2019 года. На сегодняшний день сеть почтово-логистического оператора Justin насчитывает более 500 отделений по всей Украине, расположенных в супермаркетах "Сильпо", "Фора", Novus, Fozzy.

В планах компании открыть более 2000 отделений практически во всех супермаркетах сетей, реализуя концепцию максимального комфорта, когда получить или отправить почту можно в местах ежедневных посещений — супермаркетах и ТЦ.

Масштабный проект по построению единой корпоративной сети для отделений почтового оператора Justin по всей Украине реализуется компанией "Датагруп" с начала 2020 года. В его рамках осуществляется включение интернет-каналов (5 Мб/с) для отделений оператора. На сегодня технические специалисты "Датагруп" построили интернет-каналы для 200 отделений, в работе находятся еще 100 точек. В планах поэтапно построить каналы связи для всех отделений оператора.

"Уже на протяжении многих лет "Датагруп" демонстрирует свою надежность и стабильность в работе с компаниями Fozzy Group. Благодаря постоянному развитию и нестандартным подходам в ведении бизнеса мы получаем от холдинга задачи, которые позволяют развиваться, искать индивидуальный подход и непрерывно работать над повышением качества наших услуг. Для нас проект с почтовым оператором Justin в очередной раз стал доказательством высокого уровня доверия наших партнеров и возможностью реализовать наработки в развертывании качественной и надежной связи по всей территории страны", — подчеркивает Ирина Близнюк, директор департамента корпоративных продаж компании "Датагруп".

"Нам приятно работать с "Датагруп", как с основным телеком-партнером, и получать сервис из одних рук. Гибкость и лояльность оператора по отношению к нам помогает решать все задачи оперативно. На сегодня у нас уже есть стабильно работающая сеть с качественными интернет-услугами и оперативным подключением новых отделений, хорошая техническая поддержка, оптимальные тарифы. Все это также помогает нам оптимизировать ресурсы на обслуживание сети. Мы планируем расширять наше покрытие до 2000 отделений и, соответственно, обеспечивать качественной связью наши отделения", — отмечает Владимир Ковальчук, коммерческий директор почтового оператора Justin.

"Благодаря надежным и быстрым каналам связи клиенты почтово-логистического сервиса Justin получат надежный сервис, а сотрудники компании смогут сконцентрироваться на развитии и совершенствовании бизнеса", — комментирует Алена Шевченко, начальник отдела продаж департамента по работе с корпоративными клиентами "Датагруп".

Отметим, Justin (ООО "Джаст Ин") — украинская компания, основанная в 2017 году, оператор на рынке экспресс-доставки, входит в одну из крупнейших украинских торгово-промышленных групп (ТПГ) Fozzy Group, управляющая торговой сетью и такими брендами, как "Сильпо", "Фора", "Fozzy", "RIngoo", "Thrash!". Отделения Justin также находятся в сетях: "Novus", "Фуршет" и других супермаркетах, и ​​ТРЦ.

Отделения Justin — это супермаркет услуг, в котором доступны как традиционные почтовые услуги, так и финансовые — выдача карточек, оформление страховок, кредитование.