Бизнес 2 часа назад

"Сильпо" и почтовый оператор Justin запускают доставку продуктов из супермаркетов

Пока только в трех районах Киева, но обещают в ближайшее время расширить географию услуги

"Сильпо" и почтовый оператор Justin запускают доставку продуктов из супермаркетов "Сильпо" и почтовый оператор Justin запускают доставку продуктов из супермаркетов
Фото: rau.ua

Почтовый оператор Justin начал доставлять продукты из сети супермаркетов "Сильпо". Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании. 

"Наше здоровье зависит от нашего сознания. Оставаться дома — самый действенный способ уберечь себя от вируса. Ежедневно мы думаем над тем, что можем сделать для комфортной жизни украинцев в такой сложный период. Каждый поход в супермаркет сейчас — испытание на удачу. Именно поэтому мы запускаем доставку продуктов на дом из супермаркетов Сильпо. Призываем людей оставаться дома, беречь себя и близких, а Justin позаботится, чтобы необходимые продукты и любимые вкусности всегда были под рукой", — отметил генеральный директор Justin Юрий Авдыш.

Сначала доставка товаров из супермаркета домой клиентам будет доступна тестово в 3 микрорайонах Киева: Позняки, Березняки и Оболонь. Однако в ближайшее время география доставки будет расширяться и охватывать большую часть Киева. Кроме того, Justin планирует в будущем доставлять товары из "Сильпо" и в других городах. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как известно, более 90% отделений Justin расположены в супермаркетах и ​​продолжают работать во время карантина: операторы работают в масках и перчатках, а в свободном доступе для клиентов в отделениях находятся антисептики.

Читайте также:
Очереди на три дня вперед: что происходит на рынке доставки продуктов в разгар карантина

Напомним, как ранее сообщалось, на фоне карантина группа киевских барменов запустила доставку коктейлей на дом. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Нова пошта"дополнительно ищет 2 тысячи курьеров по всей Украине
"Нова пошта"дополнительно ищет 2 тысячи курьеров по всей Украине
На фоне карантина группа киевских барменов запустила доставку коктейлей на дом
На фоне карантина группа киевских барменов запустила доставку коктейлей на дом
Украинцы на карантине стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки — OLX
Украинцы на карантине стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки — OLX
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Какие налоговые изменения ждут малый бизнес в 2020 году и зачем они нужны

  3. "Нам никто не сказал об обсервации" — прилетевших с Бали в Киев не выпускают из самолета

  4. "Рейтинги могут даже вырасти": какими будут последствия карантина для украинских властей

  5. Нацгвардия взяла под контроль въезд и выезд из поселка, где живет Порошенко

Загрузка...