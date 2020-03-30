"Сильпо" и почтовый оператор Justin запускают доставку продуктов из супермаркетов

Почтовый оператор Justin начал доставлять продукты из сети супермаркетов "Сильпо". Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

"Наше здоровье зависит от нашего сознания. Оставаться дома — самый действенный способ уберечь себя от вируса. Ежедневно мы думаем над тем, что можем сделать для комфортной жизни украинцев в такой сложный период. Каждый поход в супермаркет сейчас — испытание на удачу. Именно поэтому мы запускаем доставку продуктов на дом из супермаркетов Сильпо. Призываем людей оставаться дома, беречь себя и близких, а Justin позаботится, чтобы необходимые продукты и любимые вкусности всегда были под рукой", — отметил генеральный директор Justin Юрий Авдыш.

Сначала доставка товаров из супермаркета домой клиентам будет доступна тестово в 3 микрорайонах Киева: Позняки, Березняки и Оболонь. Однако в ближайшее время география доставки будет расширяться и охватывать большую часть Киева. Кроме того, Justin планирует в будущем доставлять товары из "Сильпо" и в других городах.

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Как известно, более 90% отделений Justin расположены в супермаркетах и ​​продолжают работать во время карантина: операторы работают в масках и перчатках, а в свободном доступе для клиентов в отделениях находятся антисептики.

Напомним, как ранее сообщалось, на фоне карантина группа киевских барменов запустила доставку коктейлей на дом.