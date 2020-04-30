"Датагруп" запустила проект поддержки малого и среднего бизнеса RAZOM

В рамках проекта RAZOM специалисты "Датагруп" создали онлайн-площадку, на которой представлен каталог компаний и собраны предложения от локальных предпринимателей, продолжающих работать. Задачей проекта является увеличение количества заказов для бизнесов, работающих в украинских городах.

Сейчас география проекта RAZOM охватывает 15 городов: Киев, Ровно, Запорожье, Днепр, Львов, Николаев, Кременчуг, Винница, Одесса, Харьков, Кривой Рог, Луцк, Хмельницкий, Никополь, Нежин. Первыми предприятиями, которые зарегистрировались на сайте RAZOM, стали бизнес-клиенты "Датагруп".

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Сайт проекта предоставляет возможность заявить о себе всем украинским предпринимателям. Заказы для бизнесов будут поступать от жителей городов, в которых они работают.

"Мы знаем, что многие наши бизнес-клиенты в разных городах Украины сейчас стремятся получать новые клиентские заказы, чтобы продолжать развивать свое дело, не приостанавливать бизнес-процессы и не увольнять работников. В то же время многие другие наши клиенты ищут лучшие ценовые предложения, чтобы поддержать своих соседей, друзей и родственников. И мы решили, что можем объединить людей: связать продавцов с покупателями, чтобы выиграли все. Именно для этого "Датагруп" создала онлайн-площадку RAZOM. Эта бизнес-платформа станет местом, где все экономически активные и неравнодушные люди смогут найти новых деловых партнеров", — говорит Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп".

Основные преимущества от участия в проекте для украинского бизнеса:

легкая и быстрая регистрация;

бесплатное размещение информации на сайте RAZOM;

информирование о проекте RAZOM больше 1 млн. жителей всех городов, представленных в проекте.

"Датагруп" инвестирует в поддержку этой инициативы около 2 млн. гривен. В частности, часть средств будет направлена в таргетированную рекламу, которая поможет привлечь заказчиков для бизнеса именно там, где компании работают.

Как присоединиться:

Нужно посетить сайт RAZOM, заполнить онлайн-заявку. Затем предприниматель получает электронную форму соглашения и ссылку на форму заявки для участия в нем. После обработки заявки информация о бизнесе и продукте появится на онлайн-площадке RAZOM.

"Датагруп" будет распространять информацию о сайте среди физических лиц, проживающих в городах, где работают компании — участники проекта RAZOM.

В настоящее время сайт уже получает до 20 заявок от предпринимателей ежедневно, и это только начало! По запросу "Датагруп" готова расширить географию проекта: добавлять новые города и дополнять информацию о локальных предприятиях, работающих в них.