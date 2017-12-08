Депутаты отложили перевод украинских авиакомпаний на отечественные самолеты

Верховная Рада отложила принудительный переход украинских авиакомпаний на самолеты отечественного производства с 2018 года на 2021 год. Депутаты на три года сохранили льготы при временном ввозе самолетов на территорию Украины по договорам оперативного лизинга.

Депутаты отложили введение НДС и отмену пошлин на ввоз иностранных самолетов, поскольку украинское самолетостроение сейчас не может закрыть потребности украинских авиаперевозчиков.

Однако один из авторов моратория Максим Бурбак считает, что за три года госкорпорация "Антонов" сможет наконец наладить выпуск отечественных самолетов и "тогда все компании вынуждены будут брать в лизинг наши самолеты".

Закон о поддержке авиастроения предусматривает отмену льгот для лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата от 10 до 30 тонн, максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест. Под эту категорию подпадают самолеты типа Embraer E-145, 170, 190, ATR 24, 74 и Bombardier Q400.

Именно такие самолеты используются украинскими авиакомпаниями "Днеправиа" и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на внутренних украинских маршрутах, а также на рейсах из Киева в аэропорты Европы, Турции и Израиля. Поскольку эти самолеты сертифицированы Европейским агентством авиационной безопасности, а их размеры позволяют безопасную взлет/посадку в условиях украинских региональных аэропортов.

Ввозная пошлина на самолет такого типа должна была составить свыше $6 млн с 1 января 2018 года. А украинские самолеты типа АН148/158 так и не получили одобрения Европейского агентства авиационной безопасности. К тому же, ГП "Антонов" не выпускает самолеты серийно, не содержит современную разветвленную сеть сервисной поддержки и учебных центров для подготовки экипажей.

"Сегодня украинские производители самолетов прямо или опосредованно подтверждают тот факт, что они не способны производить достаточное количество самолетов, чтобы обеспечивать замену и рост авиационного парка пассажирских самолетов украинских авиаперевозчиков", — сетуют авторы проекта.

К тому же не решен вопрос с финансированием покупки новых самолетов со стороны украинских финансовых структур и банков.