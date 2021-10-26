Детские средства для купания: инновационные технологии на страже безопасности

Современные детские косметические средства изготавливаются с учетом особенностей кожи и возраста ребенка. В составе дешевых товаров этой категории можно встретить парфюмерные отдушки, синтетические производные нефтяной продукции и другие вредные химические соединения. Использование такой косметики для ухода за детской кожей чревато серьезными проблемами со здоровьем и может вызвать аллергическую реакцию.

Детские косметические средства: что в составе

Серия косметических средств для детей включает три основных продукта: мыло, шампунь и масло. Каждое средство изготавливается в соответствии с определенной технологией.

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Детское мыло

Средство может быть брусковым и жидким. Стандартный состав брускового мыла — пальмовое масло, вода, глицерин и вытяжки из трав. Например, активные компоненты детского мыла от бренда "Ушастый нянь" — глицерин, норковый жир и экстракт череды. Такие ингредиенты сохраняют липидный баланс кожи ребенка, защищают кожу от потери влаги, обладают успокаивающим и противовоспалительным действием.

Жидкое мыло, как и брусковое, состоит из природных антисептических компонентов с добавлением композиции биологически активных добавок, поэтому подойдет для малышей от 2 лет.

Шампунь

Средства для мытья головы нередко содержат полиэтиленгликоль (эмульгатор из окиси этилена), бензоат натрия и синтетические красители. Эти компоненты негативно влияют на здоровье: в 2007 году ученые доказали, что бензоат натрия способствует снижению интеллекта у детей младшего школьного возраста.

Формула качественного шампуня разрабатывается специально для нежной кожи головы и волос маленького ребенка. Так, детское средство для купания и шампунь "2 в 1" от бренда Nature Love Mere, представленное в магазине Kids Republic, не содержит поверхностно-активных веществ искусственного происхождения (ПАВ). Благодаря маслу лайма, а также экстрактам листьев алоэ и корня шелковицы продукт питает кожу головы, насыщая полезными веществами.

Масло

Продукт используется в нескольких случаях: после купания, перед массажными процедурами и при смене подгузника. Основные компоненты косметического средства — вода, глицерин и экстракты трав. Например, одним из активных компонентов детского косметического масла "Ушастый нянь" является экстракт череды, который снимает воспаление и успокаивает, а также гель алоэ, предназначенный для заживления и увлажнения кожи ребенка.

Общие рекомендации по выбору подходящего средства

Чтобы выбрать средство для купания ребенка, следует учитывать несколько простых рекомендаций:

Наличие сертификата качества. Документальное соответствие установленным стандартам является стимулом к покупке предлагаемого товара. Узнаваемость бренда. Известные компании дорожат репутацией, поэтому используют только проверенные технологии производства детских косметических средств, неоднократно протестированные перед запуском продаж. Возраст ребенка. На упаковке товара указывается соответствующая маркировка. Если метки нет — следует воздержаться от покупки. Аромат. Недорогие средства гигиены для детей источают концентрированный аромат. Это означает, что состав может вызвать аллергию у ребенка. Рекомендуется покупать продукты с едва заметным запахом или вовсе без него.

После первого использования новой косметики для детской гигиены обратите внимание на кожу ребенка. Если после применения шампуня, мыла или масла возникли покраснения или мелкая сыпь, средство следует утилизировать.