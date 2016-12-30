Диагностика рака незрячими и кулинарные курсы от эмигрантов: как делают социальный бизнес в Германии

В модели социального предпринимательства, которой придерживаются в Европе, четко определены четыре критерия, какой бизнес относится к данной категории.

Часто социальное предпринимательство обозначается тремя буквами — РРР (Profit, People, Planet — "прибыль", "люди" и "окружающая среда").

То есть, прежде всего, это должен быть бизнес, и бизнес рентабельный. Ведь чтобы решать экологические или социальные проблемы, у компании должна быть прибыль. Это первый критерий.

Второй — это четкая социальная цель. Социальное предприятие работает для решения какой-либо социальной проблемы, но прежде чем его открыть, необходимо понять, возможно ли для решения этой проблемы применить предпринимательские подходы.

Третий критерий — четкое понимание, какую часть прибыли предприятие готово инвестировать в социальную составляющую. И четвертый критерий — демократическое управление.

Таким образом, социальные предприятия делятся на две категории. Первая — это те, что созданы для трудоустройства уязвимых групп населения. В Украине, например, таких большинство.

Вторая категория — "генераторы прибыли". Таким является, например, ресторан Urban space в Ивано-Франковске. Два года назад по инициативе Юрка Филюка, одного из сооснователей сети "23 ресторана", 100 активных горожан, в основном предприниматели, скинулись по $1 тыс. на запуск необычного ресторанного проекта, в котором сразу же предусматривалось, что часть прибыли будет инвестироваться в проекты развития города, а сама площадка — бесплатно отдаваться для промо таких проектов. Дела у ресторана пошли успешно, и уже проинвестированы более 30 проектов.

Таких социальных бизнесов в Украине немного. Основная причина — высокие риски и малая доходность социальных предприятий. Как изменить ситуацию, на какие модели финансирования, прошедшие успешную апробацию в европейских странах, стоит обратить внимание, обсуждали на Форуме социальных предпринимателей, организованном "Молодежным центром по проблемам трансформации социальной сферы "Социум-ХХI " совместно с Western NIS Enterprise Fund, Фондом Восточная Европа и ChildFund Deutschland при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Гость форума Йорг Фюрстенбергер (на фото), руководитель проектов и коуч социальных стартапов из Social Impact Finance (Германия), рассказал о том, как работают немецкие социальные предприниматели, где берут деньги на проекты, как минимизируют риски и увеличивают доходность бизнеса.

Йорг, какие институции в Германии включены в сферу социального предпринимательства, кто инвестирует в такие проекты и насколько активно ведет себя государство — дает ли оно какую-либо финансовую поддержку тем, кто занимается таким непростым делом?

За последние годы в Германии все больше игроков приходят в сферу социального предпринимательства. Они вкладывают в такой бизнес свои средства. Кроме того, в стране существует несколько госпрограмм, которые продвигают данное направление, но также очень важную роль играют неправительственные организации и фонды, поддерживающие частный бизнес грантами. В крупных компаниях есть департаменты, которые реализуют программы поддержки социального предпринимательства. Также существуют ангельские инвестиции в стартапы и тут работают два формата: либо инвестируют в социальные проекты серией, либо, если хотят разбить риски, создают фонд и принимают решение, сколько денег выделить на каждый проект. Как видим, социальные предприниматели могут составлять для себя различные комбинации финансирования.

А банки кредитуют социальных предпринимателей?

Общественные (кооперативные) банки в Германии имеют специальные программы кредитования. Но в первую очередь деньги на финансирование пытаются найти через грантовые программы или через сбор средств от частных лиц. И только в крайнем случае, когда все эти варианты провалились, обращаются в банки.

Какой минимальный бюджет необходим для запуска проекта?

На начальном этапе 20 тысяч евро достаточно. Тут многое зависит от бизнес-модели. Естественно, если вы начинаете что-то производить, на производственные нужды потребуется намного больше, чем на сервисный проект.

Ваши рекомендации, как повысить качество социальных проектов, их доходность.

Кроме вопросов финансирования, важна квалификация тех, кто будет заниматься этими проектами. Например, наша компания Social Impact Financе использует такой инструмент, как выдача стипендий на восьмимесячное обучение. Думаю, для Украины было бы полезно сделать так же.

Богдан Андрощук, ChildFund Deutschland, и Йорг Фюрстенбергер (Social Impact Finance, Германия) на Форуме социальных предпринимателей

В каких отраслях советуете заниматься социальным предпринимательством?

Есть 8 моделей, по которым категоризируются эти разные направления социального предпринимательства и как можно это все структурировать.

Одна из таких категорий социального предпринимательства — социальная адаптация. Это когда людей учат каким-то навыкам, а потом выпускают на рынок труда.

Еще одна модель — какой-либо особенный недостаток превращают в достоинство.

Немецкие кейсы

Пример такого проекта привел Богдан Андрощук, руководитель проекта "Содействие развитию межсекторного партнерства в целях защиты интересов детей: привлечение ВПО к активным участникам процесса" программы ChildFund Deutschland "Сотрудничество в целях развития".

Богдан Андрощук, ChildFund Deutschland

Он рассказал, что у его коллеги есть социальное предприятие Discovery Hands. Оно было организовано после того как он вместе с коллегами пришел к выводу, что слепые женщины могут диагностировать рак груди у женщин на очень ранней стадии — это дешевле, быстрее и комфортнее для женщины, которая проходит диагностику, чем процедура с использованием аппарата. Они организовали специальные курсы для женщин с проблемами зрения, запустили такой проект в Германии, а сейчас внедряют его на Кубе. Кроме минимизации затрат на обследование, проект дает слепым женщинам перспективу в жизни, чувство значимости для общества. Одна из задач социального предпринимательства — придумывать и запускать такие проекты, чтобы люди с инвалидностью имели возможность выполнять ту работу, которая им нравится и при этом качество их работы не отличалось бы от работы обычного человека.

Социальное предпринимательство — это инструмент, необходимый для того, чтобы увидеть социальную проблему, придумать идею, с помощью которой эту проблему можно решить и при этом заработать деньги, подчеркивает Богдан Андрощук.

Еще один уникальный кейс социального предприятия в Германии — беженцы со всего мира проводят платные курсы кулинарии для немцев. В результате решается проблема интеграции беженцев и одновременно слушатели курсов получают новые знания и удовлетворение от ежемесячного знакомства с новой кухней.

Интересный проект, реализованный в Берлине, — бывшие бездомные проводят экскурсии по тем местам на улице, где они жили ранее. Вариант соцадаптации — беженцы из Сирии проводят экскурсии по Берлину и рассказывают о городе своей перспективы.

Школьное предпринимательство

В Украине Богдан Андрощук планирует имплементировать имеющие успех в Германии практики по развитию так называемого школьного предпринимательства. У него есть идея в 2018 году пойти в школы Одесской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей с таким пилотным проектом: поработать с детьми над созданием социального бизнеса, такого, например, как детский кейтеринг или производство какого-то продукта — носков или платков. Дети сами развивают идею, концепт, пишут бюджет, планируют затраты. Сами продают продукт, получают ресурс, реинвестируют во что-то. И когда ребенок заканчивает школу, он уже имеет представление, что такое бизнес-план, финансы, маркетинг, управление персоналом.

"Для нас конечным результатом будет донесение идеи социального предпринимательства молодому поколению, — отмечает Богдан Андрощук. — Это очень полезно как для самих подростков, так и для общества, потому что они учатся социальной ответственности не только за себя, а и за других. Это и есть идеология социального предпринимательства".

Проект, в рамках которого прошел Форум социальных предпринимателей, является одним из компонентов комплексной программы "Содействие развитию межсекторного партнерства в целях защиты интересов детей: привлечение ВПО к активным участникам процесса", которую реализует немецкая Общественная организация ChildFund Deutschland e.V.

Проект реализуется Фондом Восточная Европа в сотрудничестве с ChildFund Deutschland e.V. и при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Цель проекта, который реализует ФВЕ, — создать основу для развития социального предпринимательства в восточных областях Украины для улучшения социальной и экономической ситуации уязвимых групп населения, объединяя усилия бизнеса, власти и местного сообщества.

В 2016 году:

• Проведен внутренний анализ возможностей для развития социального предпринимательства в 4 областях, которое будет служить исходными и сравнительными данными для дальнейших действий.

• Подготовлена платформа для создания хаба социального предпринимательства в Краматорске.

• Проведен конкурс среди общественных организаций, победители которого в рамках своих инфокампаний привлекли внимание к важности развития социального предпринимательства.

• Проведено исследование состояния социального предпринимательства в Украине, на базе которого будет создан сборник лучших практик.

• Проведена международная конференция на тему социального предпринимательства.