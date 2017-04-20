Директор аэропорта "Борисполь" советует лоукостам летать из Гостомеля

Аэропортом для бюджетных авиакомпаний может стать Международный аэропорт "Антонов" (Гостомель), а не "Борисполь". Такое предложение озвучил гендиректор Международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин на инфраструктурном форуме в Киеве.

"Аэропорту "Борисполь" было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в "Борисполе", нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту", — сказал Рябикин.

По его словам, одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в "Борисполе" ведет к внутреннему конфликту в операционной деятельности аэропорта. "Нам предстоит найти решение для этой проблемы", — отметил Рябикин.

Напомним, дискуссия о бюджетных авиаперевозчиках актуализировалась в связи с планами ирландской авикомании Ryanair зайти в аэропорты Киева и Львова.

Ryanair подписала с Министерством инфаструктуры Украины (МИУ) Протокол о намерениях. Но контрактов с аэропортами Киева пока нет.

Ryanair изначально рассматривал вариант сотрудничества авиакомпании с аэропортом "Киев" (Жуляны), но в последний момент по неизвестным причинам пришлось совершить замену.

Рябикин отказывался говорить о возможных скидках к тарифам, которые аэропорт может предоставить Ryanair (лоукостер известен требованиями о максимальных скидках на обслуживание в аэропортах).

Ryanair уже объявил, что начинает полеты из Львова в 2017 года в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Авиакомпания намерена перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно.