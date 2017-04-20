Директор аэропорта "Борисполь" советует лоукостам летать из Гостомеля

20 апреля 2017, 13:41
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин считает, что привлечение бюджетных авиакомпаний в "Борисполь" конфликтует с нынешней моделью развития аэропорта

Увеличить картинку Фото: Delo.ua

Аэропортом для бюджетных авиакомпаний может стать Международный аэропорт "Антонов" (Гостомель), а не "Борисполь". Такое предложение озвучил гендиректор Международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин на инфраструктурном форуме в Киеве.

"Аэропорту "Борисполь" было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в "Борисполе", нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту", — сказал Рябикин.

По его словам, одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в "Борисполе" ведет к внутреннему конфликту в операционной деятельности аэропорта. "Нам предстоит найти решение для этой проблемы", — отметил Рябикин.

Напомним, дискуссия о бюджетных авиаперевозчиках актуализировалась в связи с планами ирландской авикомании Ryanair зайти в аэропорты Киева и Львова.

Ryanair подписала с Министерством инфаструктуры Украины (МИУ) Протокол о намерениях. Но контрактов с аэропортами Киева пока нет.

Ryanair изначально рассматривал вариант сотрудничества авиакомпании с аэропортом "Киев" (Жуляны), но в последний момент по неизвестным причинам пришлось совершить замену.

Рябикин отказывался говорить о возможных скидках к тарифам, которые аэропорт может предоставить Ryanair (лоукостер известен требованиями о максимальных скидках на обслуживание в аэропортах).

Ryanair уже объявил, что начинает полеты из Львова в 2017 года в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Авиакомпания намерена перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно.

По материалам: Лига
Раздел: > >
Теги: авиация , авиаперевозки , ryanair , лоукост , аэропорт борисполь , павел рябикин

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.79
EUR EUR - - 28.73
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.68 11.99
Киевская область 22.54 11.68
Львовская область 22.58 11.56
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.