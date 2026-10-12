Российские дроны уничтожили производство смазочных материалов в Киевской области

В результате двух российских атак беспилотниками 10 и 11 октября в Киевской области уничтожены производственные и складские помещения компании "КСМ-Протек". Предприятие, производившее смазочные материалы, после ударов остановило работу.

Как пишет Dilo, об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

По данным предприятия, атаки привели к полному уничтожению производственных мощностей, технологическому оборудованию и инфраструктуре. Поэтому компания больше не может продолжать производственную деятельность.

"Это не просто потеря производственных помещений, технологического оборудования и инфраструктуры. За предприятием стояли годы работы, значительные инвестиции, профессиональная команда, накопленный опыт и технологические процессы, которые обеспечивали изготовление украинской продукции", - заявили в КСМ-Протек.

Уничтожение предприятия также отразилось на работниках, клиентах и партнерах предприятия. Других подробностей о масштабах убытков и возможном возобновлении производства компания в предоставленном сообщении не привела.

О "КСМ-Протеке"

"КСМ-Протек" - украинское предприятие , производящее смазочные материалы, моторные масла и автохимию. Продукция выпускается под брендами KSM, KSM Lubes, Protec, Temol, Enrol, S Power и Oil Doctor, а также производится для других заказчиков под их торговыми марками (Private Label).

По данным YouControl, ООО " КСМ ПРОТЕК" было зарегистрировано 5 августа 2011 в поселке Клавдиево -Тарасово Бучанского района Киевской области. Уставный капитал компании составляет 550000 грн. Конечными бенефициарными владельцами указаны Игорь Гуцан и Владимир Атрощенко.

Напомним, 20 сентября в результате ракетно-дроновой атаки разрушены основные производственные и складские площади компании "Вентиляционные системы" в Боярке Киевской области.