Россияне снова обстреляли легендарную киностудию имени Довженко в Киеве (ВИДЕО)

Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве, которая является одной из старейших в мире, 7 октября испытала очередные разрушения в результате массированной вражеской ракетной атаки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, в результате обстрела существенно пострадал трехпавильонный корпус легендарной киностудии.

"Снова тяжелая ночь и утро плохих новостей. От массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии. Погибших пока нет", – говорится в сообщении.

На месте происшествия оперативно развернули работу спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция и бригады экстренной медицинской помощи, которые ликвидируют последствия атаки и обследуют поврежденные здания.

О киностудии Довженко

Национальная киностудия имени Александра Довженко — это культурный символ Украины с более чем столетней историей, она стала центром украинского поэтического кино и центром культурного сопротивления в самые сложные времена.

Здесь родились легендарные фильмы, в частности "Земля", "Энтузиязм (Симфония Донбасса)", "Тени забытых предков" - ленты, получившие мировое признание и остающиеся классикой киноискусства.

15 июня 2026 года киностудия им Александра Довженко в Киеве пострадала в результате российских обстрелов, была уничтожена костюмная коллекция.

Напомним, в прошлом году национальная киностудия имени Александра Довженко также получила повреждения в результате массированного ракетного обстрела со стороны РФ. Тогда взрывная волна выбила около 90 окон. Это самые масштабные разрушения для киностудии с начала полномасштабного вторжения.