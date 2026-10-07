Россия уничтожила главный склад и центральный хаб "АТЛ Автосервис"

7 октября в результате массированной российской атаки был уничтожен главный склад и центральный хаб "АТЛ Автосервис" в Киеве, через который проходили основные объемы смазочных масел, аккумуляторов и других автотоваров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодняшняя ночь принесла очередное тяжелое испытание для столицы и нашей компании. В результате массированного обстрела Киева полностью уничтожено наше основное складское помещение - центральный хаб, через который проходили основные объемы масел, аккумуляторов и автотоваров", - говорится в сообщении.

‚Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал. ‚Сейчас идет оценка масштабов разрушений. Более подробная информация и фактаж будут предоставлены впоследствии.

В "АТЛ Автосервис" подчеркнули, что этот удар - очередное напоминание о том, насколько незащищенным остается украинский гражданский бизнес, вынужденный работать в условиях, где коммерческие склады и гражданская инфраструктура оказываются под ударом.

"Учитывая опыт предыдущих месяцев, мы заблаговременно максимально диверсифицировали наличие и сформировали оперативные запасы непосредственно на объектах розничной сети. Все автомагазины и сервисы полностью обеспечены товаром", - подчеркнули в компании.

Там добавили, что утрата центрального складского хаба неизбежно создаст временную турбулентность в логистике всей сети. "АТЛ Автосервис" принимает антикризисные решения, но в ближайшие дни оперативный ассортимент будет ограничен исключительно тем, что уже находится на полках подразделений.

О "АТЛ Автосервис"

"АТЛ Автосервис" (ООО "АТЛ - АВТОСЕРВИС") - это всеукраинская сеть автомагазинов и станций технического обслуживания (СТО), работающая в Украине с 1998 года.

Компания имеет более 20 магазинов-сервисов и десятки розничных точек в 19 городах Украины (в частности, в Киеве, Харькове, Львове).

"АТЛ Автосервис" продает автотовары, запчасти, аккумуляторы, масла и предоставляет услуги ремонта и обслуживания автотранспорта (замена масел, диагностика, ремонт тормозной системы, ходовой, развал-схождение и т.д.).

Напомним, центральный состав запасных частей Stellantis Украина в Киеве серьезно пострадал в результате прямого попадания российского ударного беспилотника.