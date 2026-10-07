Росія знищила головний склад і центральний хаб «АТЛ Автосервіс"

7 жовтня внаслідок масованої російської атаки було знищено головний склад і центральний хаб "АТЛ Автосервіс" у Києві, через який проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та інших автотоварів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогоднішня ніч принесла чергове важке випробування для столиці та нашої компанії. Внаслідок масованого обстрілу Києва повністю знищено наше основне складське приміщення - центральний хаб, через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів", - йдеться у повідомленні.

​Зазначається, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. ​Наразі триває оцінка масштабів руйнувань. Більш детальна інформація та фактаж будуть надані згодом.

​В "АТЛ Автосервіс" наголосили, що цей удар - черговенагадування про те, наскільки незахищеним залишається український цивільний бізнес, який змушений працювати в умовах, де комерційні склади та цивільна інфраструктура опиняються під ударом.

"Враховуючи досвід попередніх місяців, ми завчасно максимально диверсифікували наявність і сформували оперативні запаси безпосередньо на об'єктах роздрібної мережі. Всі автомагазини та сервіси наразі повністю забезпечені товаром", - підкреслили в компанії.

Там додали, що втрата центрального складського хабу неминуче створить тимчасову турбулентність у логістиці всієї мережі. Наразі "АТЛ Автосервіс" приймає антикризові рішення, але в найближчі дні оперативний асортимент буде обмежений виключно тим, що вже перебуває на полицях підрозділів.

Про "АТЛ Автосервіс"

"АТЛ Автосервіс" (ТОВ "АТЛ - АВТОСЕРВІС") — це всеукраїнська мережа автомагазинів і станцій технічного обслуговування (СТО), що працює в Україні з 1998 року.

Компанія має понад 20 магазинів-сервісів та десятки роздрібних точок у 19 містах України (зокрема в Києві, Харкові, Львові).

"АТЛ Автосервіс" продає автотовари, запчастини, акумулятори, мастила та надає послуги ремонту й обслуговування автотранспорту (заміна мастил, діагностика, ремонт гальмівної системи, ходової, розвал-сходження тощо).

Нагадаємо, центральний склад запасних частин Stellantis Україна в Києві серйозно постраждав унаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника.