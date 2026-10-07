Росіяни знову обстріляли легендарну кіностудію імені Довженка в Києві (ВІДЕО)

Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві, що є однією з найстаріших у світі, 7 жовтня зазнала чергових руйнувань унаслідок масованої ворожої ракетної атаки.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба підприємства.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу суттєво постраждав трипавільйонний корпус легендарної кіностудії.

"Знову важка ніч та ранок поганих новин. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії. Загиблих наразі немає", – йдеться в повідомленні.

На місці події оперативно розгорнули роботу рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національна поліція та бригади екстреної медичної допомоги, які ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені будівлі.

Про кіностудію Довженка

Національна кіностудія імені Олександра Довженка — це культурний символ України з більш ніж сторічною історією, вона стала осередком українського поетичного кіно і центром культурного спротиву у найскладніші часи.

Тут народилися легендарні фільми, зокрема "Земля", "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)", "Тіні забутих предків" — стрічки, що здобули світове визнання і залишаються класикою кіномистецтва.

15 червня 2026 року кіностудія ім Олександра Довженка в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу, було знищено костюмну колекцію.

Нагадаємо, торік національна кіностудія імені Олександра Довженка також зазнала пошкоджень унаслідок масованого ракетного обстрілу з боку РФ. Тоді вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Це наймасштабніші руйнування для кіностудії з початку повномасштабного вторгнення.