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Російські дрони знищили виробництво мастильних матеріалів на Київщині

пожежа внаслідок атаки на КСМ-Протек
На Київщині знищено підприємство з виробництва мастил / ДСНС України

Унаслідок двох російських атак безпілотниками 10 і 11 жовтня на Київщині знищено виробничі та складські приміщення компанії “КСМ-Протек”. Підприємство, яке виготовляло мастильні матеріали, після ударів зупинило роботу.

Як пише Dilo, про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

За даними підприємства, атаки призвели до повного знищення виробничих потужностей, технологічного обладнання та інфраструктури. Через це компанія більше не може продовжувати виробничу діяльність.

"Це не просто втрата виробничих приміщень, технологічного обладнання та інфраструктури. За підприємством стояли роки роботи, значні інвестиції, професійна команда, накопичений досвід і технологічні процеси, які забезпечували виготовлення української продукції", — заявили в “КСМ-Протек”.

Знищення підприємства також вплинуло на працівників, клієнтів і партнерів підприємства. Інших подробиць про масштаби збитків і можливе відновлення виробництва компанія в наданому повідомленні не навела.

Про “КСМ-Протек”

"КСМ-Протек" українське підприємство, що виробляє мастильні матеріали, моторні оливи та автохімію. Продукцію випускають під брендами KSM, KSM Lubes, Protec, Temol, Enrol, S Power та Oil Doctor, а також виготовляють для інших замовників під їхніми торговельними марками (Private Label).

За даними YouControl, ТОВ "КСМ ПРОТЕК" було зареєструвано 5 серпня 2011 року в селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області. Статутний капітал компанії становить 550 000 грн. Кінцевими бенефіціарними власниками вказані Ігор Гуцан і Володимир Атрощенко.

Нагадаємо, 20 вересня внаслідок ракетно-дронової атаки зруйновано основні виробничі та складські площі компанії "Вентиляційні системи" у Боярці Київської області.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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