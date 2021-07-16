До 20 млрд грн — в НАУ озвучили сумму ущерба госбюджета от нелегального рынка топлива

Нелегальные мини-НПЗ, "серые" АЗС и налоговые "скрутки" ежегодно крадут из бюджета Украины около 15-20 млрд грн.

Об этом стало известно из интервью Президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Нели Приваловой для портала mind.ua.

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По словам Нели Приваловой, за 2020 год объем производства мини-НПЗ составил около 300 000 тонн "бодяги", изготовленной с использованием безакцизных растворителей, с которой не уплачен акциз в бюджет. Потери же бюджета Украины в виде акциза и НДС достигли почти 4 млрд грн в год.

Кроме того, в 2020 году разрослась еще одна проблема — 40% рынка участвует в скрутках с использованием АЗС. В настоящий момент это самое большое "серое пятно" в части схем продаж и недополучения средств в бюджеты. Потери бюджета от таких схем составляют порядка 15-20 млрд грн в год.

"Суть схемы "скруток" на АЗС. Человек приезжает на АЗС заправить машину. Отдает кассиру наличные деньги, но через кассовый аппарат эту операцию либо вообще не проводят, либо проводят с подмененными данными покупателя, т.е. выдают левый чек. Фактически, топливо продано за наличные деньги человеку, который приехал на заправку, а по документам эти объемы топлива ушли промышленным потребителям, которые якобы купили его у оптового трейдера и использовали в своей хозяйственной деятельности", — рассказала Привалова.

Также в Нефтегазовой Ассоциации отметили, что часть "черных" АЗС мимикрировала под легальные станции. Эти объекты, не будучи нормально спроектированными, введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, в том числе градостроительных, санитарных, экологических, земельных, налоговых, противопожарных, по непонятным основаниям получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же "подзаборными бочками". Эти станции условно называют "серые" точки. По данным НАУ, на сегодня в Украине остается порядка 600–800 таких объектов.

Президент НАУ также отметила, что все вышеперечисленные махинации позволяют недобросовестным участникам рынка иметь неконкурентное ценовое преимущество перед "белыми" участниками и зарабатывать больше, чем те, кто придерживается стандартов качества и платит налоги.

Неля Привалова убеждена, что от нивелирования "серо-черного" сегмента топливного рынка выиграют все. Потребители получат топливо лучшего качества и по лучшей цене и уверенность в безопасности обслуживания на станциях, легальные игроки рынка увеличат проливы топлива и смогут снизить цены, государство получит недостающие суммы налогов для строительства дорог и финансирования потребностей обороны, медицины и прочего, общество — более чистую экологию и безопасность.

К сожалению, по информации участников рынка топлива, каких-то глобальных изменений по очищению рынка от теневого сегмента по результатам множественных контрольно-проверочных и следственных мероприятий органов власти, пока что не произошло.