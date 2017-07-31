До конца года "АВК" планирует открыть 10 фирменных магазинов

31 июля 2017, 14:20
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"АВК" начинает развивать сеть фирменных магазинов в Днепре и области

До конца года Увеличить картинку

Производитель кондитерских изделий "АВК" открыл фирменный магазин в Днепре. Это уже второй магазин компании в этом городе. Об этом сообщается на сайте FMCGclub.

Всего до конца года в Днепре и области компания "АВК" планирует открыть 10 магазинов.

Напомним, что за 2016 год "АВК" увеличил объемы производства на 25% — до 46,07 тыс. тонн.

"Объемы производства по фабрике в 2016 году составили 46,072 тыс. тонн, что на 2,829 тонн меньше, чем мы планировали, однако на 9,292 тыс. тонны больше, чем в 2015 году", — сообщил директор Днепропетровской кондитерской фабрики Олег Гаряжа.

Группа компаний "АВК" была основана 1991 году, компании также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми сейчас потерян. "АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли, соленые снеки.

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Теги: потребрынки , кондитерские изделия , ритейл , днепр

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