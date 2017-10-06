Доля атомной и гидроэнергетики в 2018 году сократится — Минэнергоуглепром

В 2018 году в Украине увеличится производство и потребление электроэнергии, но изменится баланс выработки — доля дешевой атомной и гидрогенерации снизится, а доля тепловой — увеличится. Такие данные обнародовало Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в прогнозном балансе электроэнергии в объединенной энергосистеме на 2018 год.

По расчетам министерства, производство атомной энергии в первой половине 2018 года будет ниже аналогичных показателей отрасли в первой половине 2017 года. Во второй половине производство электроэнергии на АЭС вырастет, однако годовые показатели 2018 года не достигнут показателей 2017: 84 млрд кВ•ч против 84,421 млрд кВт•ч.

Данные: Минэнергоуглепром, %

Аналогичная ситуация у гидроэлектростанций: в 2018 году прогнозируется сокращение производства на 379 млн кВт•ч. А вот гидроаккумулирующие электростанции увеличат отпуск на 106 млн кВт•ч.

Серьезный рост производства э/э минэнергоуглепром прогнозирует для тепловой генерации: ТЭС увеличат производство на 805 млн кВт•ч, ТЭЦ и когенерационные установки — на 588 млн кВт•ч.

Рост количества солнечных станций в 2017 году скажется в 2018 году: производство электроэнергии СЭС вырастет на 288 млн кВт•ч. Отметим, что по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за 9 месяцев 2017 года в эксплуатацию ввели 201 201 МВт новых мощностей СЭС — в 3,7 раза больше аналогичного периода 2016 года. Суммарная установленная мощность станций возобновляемой энергетики превысила 1,3 ГВт.

2017 г, млн кВт•ч 2018 г, млн кВт•ч Отклонение по сравнению с 2017 годом, % Производство электроэнергии 158202 159332 0,7 ТЭС генкомпаний 48958 49763 1,6 ТЭЦ и когенерационные установки 11535 12123 5 ГЭС 8375 7996 -4,5 ГАЭС 1707 1813 6,2 АЭС 84421 84000 -0,5 Блок-станции 1526 1607 5,3 Альтернативные источники 1680 2030 20,8 ВЭС 907 910 0,3 СЭС 592 880 48,6 другие 181 240 32 Импорт 0 0 0 Экспорт 6109 5880 -3,7 СНГ 1374 1080 -21,4 Восточная Европа 4735 4800 1,7 Потребление (брутто) 149004 151000 1,3

Данные: Минэнергоуглепром