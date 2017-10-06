Доля атомной и гидроэнергетики в 2018 году сократится — Минэнергоуглепром

В 2018 году в Украине увеличится производство и потребление электроэнергии, но изменится баланс выработки — доля дешевой атомной и гидрогенерации снизится, а доля тепловой — увеличится. Такие данные обнародовало Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в прогнозном балансе электроэнергии в объединенной энергосистеме на 2018 год.
По расчетам министерства, производство атомной энергии в первой половине 2018 года будет ниже аналогичных показателей отрасли в первой половине 2017 года. Во второй половине производство электроэнергии на АЭС вырастет, однако годовые показатели 2018 года не достигнут показателей 2017: 84 млрд кВ•ч против 84,421 млрд кВт•ч.
Данные: Минэнергоуглепром, %
Аналогичная ситуация у гидроэлектростанций: в 2018 году прогнозируется сокращение производства на 379 млн кВт•ч. А вот гидроаккумулирующие электростанции увеличат отпуск на 106 млн кВт•ч.
Серьезный рост производства э/э минэнергоуглепром прогнозирует для тепловой генерации: ТЭС увеличат производство на 805 млн кВт•ч, ТЭЦ и когенерационные установки — на 588 млн кВт•ч.
Рост количества солнечных станций в 2017 году скажется в 2018 году: производство электроэнергии СЭС вырастет на 288 млн кВт•ч. Отметим, что по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за 9 месяцев 2017 года в эксплуатацию ввели 201 201 МВт новых мощностей СЭС — в 3,7 раза больше аналогичного периода 2016 года. Суммарная установленная мощность станций возобновляемой энергетики превысила 1,3 ГВт.
|
|2017 г, млн кВт•ч
|2018 г, млн кВт•ч
|Отклонение по сравнению с 2017 годом, %
|Производство электроэнергии
|158202
|159332
|0,7
|ТЭС генкомпаний
|48958
|49763
|1,6
|ТЭЦ и когенерационные установки
|11535
|12123
|5
|ГЭС
|8375
|7996
|-4,5
|ГАЭС
|1707
|1813
|6,2
|АЭС
|84421
|84000
|-0,5
|Блок-станции
|1526
|1607
|5,3
|Альтернативные источники
|1680
|2030
|20,8
|ВЭС
|907
|910
|0,3
|СЭС
|592
|880
|48,6
|другие
|181
|240
|32
|Импорт
|0
|0
|0
|Экспорт
|6109
|5880
|-3,7
|СНГ
|1374
|1080
|-21,4
|Восточная Европа
|4735
|4800
|1,7
|Потребление (брутто)
|149004
|151000
|1,3
Данные: Минэнергоуглепром