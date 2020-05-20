Бизнес 40 минут назад

Допомога бізнесу: юркомпанія ILF запрошує приєднатись до антикризових трансляцій

Кожного дня юристи з 17 до 18 години відповідають на найактуальніші питання підприємців

Иллюстрация: pixabay.com Иллюстрация: pixabay.com
Иллюстрация: pixabay.com

Юридина компанія ILF запрошує українських підприємців приєднатись до безкоштовних антикризових трансляцій для допомоги бізнесу. Про це Delo.ua повідомили в прес-службі компанії. 

"Це години безкоштовних відповідей на питання під час пандемії. Кожного дня наші юристи з 17 до 18 години відповідають на найактуальніші питання для підприємців. Ми говоримо про важливі зміни законодавства та як потрібно змінювати свою діяльність. Це й медична сфера, і корпоративний бізнес, і ІТ. Часто запрошуємо співрозмовників, щоб порівнювати закони з практикою. Це підприємці, головні лікарі, керівники державних організацій, бізнес-кластерів тощо", — йдеться в повідомленні ILF. 

Кратко и по делу в Telegram

Так, на поточному тижні на бізнес очікують такі трансляції:

➡️ Вівторок 19.05 16:00 — прямий ефір з експертом з трудового права Олексієм Головіним та операційною директоркою мережі "23 Ресторани" Оксаною Камінською про вихід ресторанів з карантину "Літній майданчик та обслуговування на виніс: як не отримати штраф?"
Реєстрація — https://cutt.ly/4ymdoPT

➡️ Середа 20.05 17:00 — адвокат Олексій Харитонов та голова агрофудкластера Юрій Михайлов піднімуть тему рейдерства "Кримінальна справа як інструмент захоплення бізнесу".
Реєстрація — https://cutt.ly/pyQfBmP

➡️ П'ятниця 22.05 17:00 — трансляція на тему "Угода про заборону конкуренції для працівників компанії" за участю експерта з корпоративного консалтингу Арсена Бучковського та власника бізнесу, який укладав non-compete agreement зі своїми працівниками. 
Реєстрація — https://bit.ly/3dNWqmQ

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