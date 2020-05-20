Допомога бізнесу: юркомпанія ILF запрошує приєднатись до антикризових трансляцій

Юридина компанія ILF запрошує українських підприємців приєднатись до безкоштовних антикризових трансляцій для допомоги бізнесу. Про це Delo.ua повідомили в прес-службі компанії.

"Це години безкоштовних відповідей на питання під час пандемії. Кожного дня наші юристи з 17 до 18 години відповідають на найактуальніші питання для підприємців. Ми говоримо про важливі зміни законодавства та як потрібно змінювати свою діяльність. Це й медична сфера, і корпоративний бізнес, і ІТ. Часто запрошуємо співрозмовників, щоб порівнювати закони з практикою. Це підприємці, головні лікарі, керівники державних організацій, бізнес-кластерів тощо", — йдеться в повідомленні ILF.