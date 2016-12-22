В 2017 году дорогам дадут много денег: на что их потратят

"Дорогам Украины и Программе по восстановлению мостов — быть!", — написал Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины (МИУ), у себя на страничке в Facebook. Повод для такого оптимизма дал главе ведомства государственный бюджет на 2017 — ночью с 20 на 21 декабря народные депутаты проголосовали за этот документ.

На строительство дорог в 2017 году планируется выделить около 15 млрд гривен. Также, депутаты утвердили, бюджет "Укравтодора" — в 2017 году агентство получит из госказны 14,2 млрд гривен. В совокупности отрасль из государственного бюджета получит порядка 30 млрд гривен — таких сумм дорожникам государство еще не выделяло. В текущем году "Укравтодор" получил около 15 млрд гривен.

Кроме этого, в 2017 году народные депутаты решили распространить на все области Украины "таможенный эксперимент".

50% от превышения плановых поступлений таможни будет идти на ремонт дорог. В 2015-2016 гг. такая схема действовала только в четырех областях: Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой. В совокупности, такое нововведение в 2016 году позволило собрать этим регионам на дороги почти 1,5 млрд гривен.

Большие планы

Планируется, что из 30 млрд гривен, 7 млрд грн. будет направлено на погашение кредитов "Укравтодора", взятых на ремонт и строительство дорог. Не менее 4 млрд грн. будет направлено на текущее, зимнее и летнее, содержание дорог. Непосредственно на ремонт дорог — около 18 млрд грн.

На эти средства, по словам Славомира Новака, и.о. главы "Укравтодора" , можно будет отремонтировать более 2,2 тыс. км дорог, что почти в три раза больше, чем было отремонтировано в текущем году, и привести в порядок около 6 км мостов.

"Это хороший шанс для модернизации отечественной сети автомобильных дорог. Также это возможность миллионам наших соотечественников ездить по дорогам с большим комфортом и сэкономить время, а для бизнеса — возможность повысить свою эффективность и снизить транспортные издержки", — комментирует Александр Кава, транспортный эксперт.

97% (из 169 тыс. км) украинских дорог в неудовлетворительном состоянии.

В Украине по сравнению с Европой в 4 раза выше уровень смертности в ДТП.

в 4 раза выше уровень смертности в ДТП. 2% (2,9 тыс. км) дорог в Украине обладают жизненным циклом 30 лет (цементно-бетонные).

30 км/ч — средняя скорость грузовых автомобилей на трассе.

"Мы до последнего не знали, в каком объеме утвердят финансирование. Та сумма, которую в итоге заложили для дорог в госбюджете на 2017 год, оказалась больше, чем обсуждалась изначально. Помимо бюджетных денег, мы планируем интенсивно работать с МФО (международные финансовые организации — Delo.UA). Все это позволит нам не сбавлять те обороты дорожных работ, на которые мы вышли в этом году", — сообщил Delo.UA Евгений Кравцов, первый замминистра инфраструктуры.

Сейчас в МИУ обсуждают с "Укравтодором" проекты, на которые пойдут эти деньги. По словам Евгения Кравцова, это, скорее всего, будут дороги, которые ведут к морским портам — в первую очередь в Николаевской и Одесской областях. А также дороги с высокой интенсивностью движения между крупными городами.

Ремонт будет проводиться по маршрутному принципу. Это значит, что ремонтироваться будут не отдельные участки, а целые направления, связывающие между собой города.

Отдельное внимание будет уделено безопасности на дорогах. Сейчас смертность в ДТП в Украине в 4 раза превышает аналогичные показатели в Европе.

Глобальный бюджет

В Украине около 16 тыс. мостов и почти 170 тыс. км дорог. "Но в связи с ограничением финансирования более 90% автомобильных дорог общего пользования не ремонтировали почти 30 лет. Поэтому автомобильные дороги общего пользования не соответствуют современным требованиям как по прочности (39,2%) так и по ровности (51,1%)", — сетуют в МИУ.

Отдельного внимания требуют искусственные сооружения и мостовые переходы — менее половины таких объектов отвечает действующим нормам и стандартам, а неотложного ремонта требуют 1865 мостовых переходов. Кроме этого, есть ряд не завершенных крупных инфраструктурных проектов. Например, мостовой комплекс в Запорожье, для завершения которого нужно 6,3-6,5 млрд грн.

Чтобы отремонтировать все дороги в Украине, по оценкам Романа Хмиля, экс-главы департамента автотранспорта МИУ, нужно ежегодно выделять на эти цели на протяжении 10 лет по 100 млрд грн. Это почти в три раза больше, чем предусмотрено для отрасли в госбюджете на следующий год. И эти деньги должны идти непосредственно на ремонт, строительство и поддержание, а не на погашение кредитов "Укравтдора".

Евгений Кравцов говорит, ссылаясь на исследования Всемирного банка, что для поддержания украинских дорог в нормальном состоянии достаточно около 30 млрд грн. каждый год.

В теории, выйти на такие объемы финансирования вполне реально. В 2018 году в Украине начнет работать Дорожный фонд, куда пойдут акцизные налоги на нефтепродукты (как производимые в Украине, так и импортируемые) и импортируемые транспортные средства, сбор денег с габаритных машин с перегрузом и (если в Украину придут инвесторы) концессионные платежи с автодорог.

В 2018 году в Фонд пойдет 50% вышеперечисленных налогов, в 2019 году — 75%, а с 2020 года — 100%. Дорожный Фонд будет целевым — потратить деньги на другие проекты будет нельзя.

Отметим, в среднем, в Украине ежегодно собирается около 40 млрд гривен от акцизов на нефть и нефтепродукты.