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Цены на топливо 26 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 июня 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|78,21 грн (-2 коп.)
|А-95
|74,59 грн (-4 коп.)
|А-92
|68,85 грн (0 коп.)
|ДТ
|76,89 грн (-28 коп.)
|Газ
|41,34 грн (-30 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|80,90
|42,90
|UPG
|75,90
|73,90
|75,10
|39,90
|WOG
|81,90
|78,90
|80,90
|42,90
|УКРНАФТА
|73,90
|73,90
|68,90
|75,40
|39,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|80,76
|42,47
|AMIC
|76,49
|73,73
|75,83
|40,94
|БРСМ-Нафта
|70,58
|72,39
|39,49
Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.