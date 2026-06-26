Ціни на пальне 26 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 26 червня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 78,21 грн (-2 коп.) А-95 74,59 грн (-4 коп.) А-92 68,85 грн (0 коп.) ДП 76,89 грн (-28 коп.) Газ 41,34 грн (-30 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 81,90 78,90 80,90 42,90 UPG 75,90 73,90 75,10 39,90 WOG 81,90 78,90 80,90 42,90 УКРНАФТА 73,90 73,90 68,90 75,40 39,90 SOCAR 80,76 77,90 80,76 42,47 AMIC 76,49 73,73 75,83 40,94 БРСМ-Нафта 70,58 72,39 39,49

Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.