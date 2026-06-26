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Ціни на пальне 26 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 26 червня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|78,21 грн (-2 коп.)
|А-95
|74,59 грн (-4 коп.)
|А-92
|68,85 грн (0 коп.)
|ДП
|76,89 грн (-28 коп.)
|Газ
|41,34 грн (-30 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|80,90
|42,90
|UPG
|75,90
|73,90
|75,10
|39,90
|WOG
|81,90
|78,90
|80,90
|42,90
|УКРНАФТА
|73,90
|73,90
|68,90
|75,40
|39,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|80,76
|42,47
|AMIC
|76,49
|73,73
|75,83
|40,94
|БРСМ-Нафта
|70,58
|72,39
|39,49
Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.