Доходы украинских рестораторов в 2021 году вышли на докризисный уровень 2019-го

В 2021 году во всех сегментах общепита выручка заведений показала прирост и вышла на уровень докризисного 2019 года. Больше всего доходы увеличили кофейни и фастфуд.

Об этом свидетельствуют данные анализа рынка, проведенного компанией по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

Самую интенсивную динамику увеличения доходов в 2021 году показали кофейни. В сравнении с 2019 годом их выручка выросла на 35% (на 33% к 2020 году). Средний чек увеличился на 27% по сравнению со временем до начала пандемии коронавируса.

Достаточно большой прирост доходов получили заведения, работающие в сегменте фастфуда. Их выручка выросла на 33% по сравнению с 2019 годом (на 32% к 2020 году), средний чек – на 29% (+ 11% к 2020 году).

Кофейни увеличили свои доходы в среднем на 32% и на 40% в сравнении с 2019 и 2020 годом соответственно. Кроме того, кофейни получили рост в 28% по показателю "средний чек", если сравнивать с 2019-м, и в 11% — 2020 годом.

Почти на четверть (+24%) выросли доходы пекарен, если сравнивать с 2019 годом, и на 34% — по сравнению с 2020 годом. Средний чек прибавил 23% в сравнении с докризисным периодом (14% к 2020 году).

Меньше всего свои доходы увеличили бары. По итогам 2021 года их выручка превысила докризисную всего на 4% (плюс 28% к 2020 году). Средний чек вырос на 27% к 2019 году (на 13% к 2020 году).

Инфляция оказалась одной из основных причин увеличения дохода заведений общепита, но при этом их растраты также выросли из-за скачков цен.

"Если раньше мы делали срез по ценам раз в квартал и поднимали цены по сезонам, то сейчас мы делаем это раз в месяц, так как входящие цены на продукцию очень быстро растут. Только за 2021 год они выросли примерно на 20%", — рассказала ресторанный консультант и основатель агентства BUREAU BUSINESS IDEAS Виктория Рейникова,