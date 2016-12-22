ДТЭК Энерго договорилась реструктуризировать облигации на $910 млн

Новость обновлена в части задолженности перед банками-кредиторами

Выплаты по облигациям и кредитам ДТЭК Энерго продлят до 2024 года. Компания договорилась о реструктуризации облигаций на $750 млн, выпущенных в 2013 году, и ценных бумаг на сумму $150 млн, выпущенных в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Высокий суд Англии и Уэльса одобрил соглашение компании с держателями ее еврооблигаций о долгосрочной реструктуризации.

ДТЭК Энерго дважды выпускал ценные бумаги на $500 млн и $750 — в 2010 и 2013 годах со сроком погашения в 2015 и 2018 годах. Ставки доходности по бумагам были 10,375% и 7,875% соответственно.

В 2015 году компания не смогла погасить облигации за 2010 год из-за девальвации курса валют, а также снижения выручки. ДТЭК Энерго выплатила держателям по 20% и обменяла старые облигации на сумму в $160 млн на новые, со сроком погашения в 2018 году.

Весной 2016 года компания заявила, что не может платить проценты и по всему выпуску. До октября 2016 года был введен мораторий на выплаты.

Также компания не смогла обслуживать банковские займы. Например, один из таких займов на сумму $375 млн, компания взяла в 2013 году у синдиката банков — Deutsche Bank AG, "Райффайзен Банк Интернациональ АГ", "Газпромбанк", Erste Group Bank AG и "ЮниКредит Банк Австрия АГ".

В 2016 году ДТЭК Энерго сосредоточился на переговорах с держателями облигаций и банками-кредиторами.

В частности, в сентябре 2016 года ДТЭК Энерго договорилась с банками-кредиторами о платежном моратории (standstill) до 17 января 2017 года. Компания пообещала выплачивать 10% от начисленных процентов до конца переговорного процесса о реструктуризации. Также после подписания договора ДТЭК Энерго обещала выплатить 10% от первоначально начисленных процентов, провести разовую выплату комиссии, эквивалентную 0,25% суммы банковского кредитного портфеля.

Благодаря новым договоренностям с держателями еврооблигаций ценные бумаги за 2013 и 2015 годы объединят в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком погашения до 31 декабря 2024 года.

Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — по истечению срока обращения. Предложенная ставка купона выросла до 10,75%. Новые облигации планируют выпустить 29 декабря 2016 года.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых, в 2022-2023 годах — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, продление срока погашения еврооблигаций на 8 лет позволяет стабилизировать финансовое положение компании и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий ДТЭК Энерго.

Что касается задолженности ДТЭК Энерго перед банками, то компания предложила перевести часть банковского долга в новые еврооблигации.

"Одним из условий участия является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера — $300 млн", — сообщили в пресс-службе.

В ДТЭК уверяют, что большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании и принципиальное согласие по долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля. Закрытие предложения о переводе части банковского долга в новые еврооблигации планируется в ближайшее время.

Ранее ДТЭК Энерго снизил долговую нагрузку на $436 млн, благодаря тому, что перевела российские активы вместе с соответствующим займом в подчинение материнскому холдингу DTEK B.V. Возможно, этот факт поспособствовал также договоренностям ДТЭК Энерго с оставшимися банками-кредиторами.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что суммарный долг компании достигает $2,3 млрд при годовой EBITDA около $500 млн. Такое соотношение, по словам аналитика, не позволяет компании привлекать новые кредиты для погашения старых (рефинансирование). Но ситуация изменится, когда соотношение долга к EBITDA будет ниже, чем 1,5.

По подсчетам Паращия, чтобы задолженность компании достигла этого уровня в 2024 году, ДТЭК должна выплачивать примерно по $100 млн в год и снизить суммарную задолженность до $1,5 млрд. При показателе EBITDA в $1 млрд компания сможет привлекать новые кредиты для рефинансирования старых.

Анализируя данные за третий квартал 2016 года, аналитик отмечает, что при росте производства угля и электроэнергии на более чем 20% (квартал к кварталу), себестоимость продукции выросла всего на 2%. В результате EBITDA в третьем квартале выросла до 4,162 млрд грн (во втором была — 995 млн грн). А прибыльность по кварталу составила 14,2%, по сравнению с 3,9% во втором квартале 2016 года.

Чтобы придерживаться позитивной тенденции роста прибыли, ДТЭК может использовать свой запас прочности. "Если им не удастся выйти на прогнозную прибыль, они смогут уменьшить капзатраты, тем самым сохранив возможность обслуживать долги", — считает Паращий.