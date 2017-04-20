ДТЭК модернизирует Бурштынскую ТЭС на 1 млрд грн: кто оплатит инвестиции

Компания "ДТЭК Энерго" (входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова) объявила о начале реконструкции блока №10 Бурштынской ТЭС. По подсчетам компании, суммарные инвестиции составят около $40 млн (1,1 млрд грн).

Во время модернизации увеличат мощность энергоблока с 195 МВт до 210 МВт, заменят часть оборудования, а также улучшат экологические показатели. За счет замены электрофильтра для очистки газов выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшатся до 50 мг/м³ (в соответствии с европейскими стандартам).

Завершить реконструкцию планируют в декабре 2017 года.

"Вложения свыше 1 млрд грн в реконструкцию энергоблока №10 демонстрируют ответственность компании за взятые на себя обязательства при приватизации, дают новую жизнь старому энергоблоку, который отечественная энергетика могла утратить из-за необходимость вывести из эксплуатации", — сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.

По данным компании, с 2012 года в модернизацию Бурштинской ТЭС вложили свыше $180 млн. Сегодня это будет третья реконструкция на энергоблоке №10 с 2012 года.

Отметим, что с апреля 2017 года энергоблок №10 Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Западэнерго", входит в "ДТЭК Энерго") вновь будет получать инвестиционную составляющую тарифа на модернизацию.

Инвестиционная составляющая для модернизации энергоблока №10 "ДТЭК Западэнерго" была установлена в 2012 году. С 2012 года по 2014 год компания получила на эти цели больше 126,5 млн грн.

В декабре 2014 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановила начисление инвестиционной составляющей для реконструкции энергоблока №10.

В конце марта 2017 года НКРЭКУ возобновила начисления, и в 2017 года "ДТЭК Западэнерго" получит на реконструкцию энергоблока больше 110 млн грн (по 12,2 млн грн за каждый месяц, начиная с апреля). До 2020 года компания будет получать по 146 млн грн ежегодно, а в 2021 году — 85,5 млн грн.

Всего за 2012-2021 гг. на реконструкцию энергоблока №10 Бурштынской ТЭС должны направить 762,372 млн грн (без НДС).

Как указано в обосновании НКРЭКУ о возобновлении выплат инвестиционной составляющей "ДТЭК Западэнерго", правительство откорректировало план реконструкции и модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) до 2020 года.

Как указано в постановлении правительства №133-р от 1 марта 2017 года, реконструкция энергоблока № 10 Бурштынской ТЕС реализуется за счет начисления инвестиционной составляющей.

При этом, согласно постановлению НКРЭКУ №224 от 23 февраля 2017 года, новые проекты реконструкции должные покрываться за счет инвест-составляющей не более чем на 30% от сметной стоимости проекта реконструкции.

Тогда как размер инвестиционный составляющей для проектов, которые были утверждены до обнародования постановления, не должен превышать 80% сметы реконструкции, не связанной с экологическими мероприятиями проекта, и 95% сметы экологических мероприятий проекта реконструкции (абзацы добавлены после публикации).