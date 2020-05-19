ДТЭК Нефтегаз достиг суточной добычи газа 5 млн кубометров

В мае ДТЭК Нефтегаз вышел на уровень суточной добычи природного газа 5 млн кубометров. Такой показатель достигнут впервые в истории компании и всей частной газодобычи Украины, сообщили в пресс-службе ДТЭК Нефтегаз.

Сообщается, что обновить суточный максимум добычи удалось за счет реализации стратегических инфраструктурных проектов и программы глубокого бурения с вводом в эксплуатацию новых высокодебитных скважин на Семиренковском и Мачухском месторождениях в 2019 году, проведению мероприятий по интенсификации скважин действующего фонда и внедрению инновационных технологий.

"Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и сложные условия в газодобывающем секторе из-за рекордно низкой цены на газ, мы прикладываем все усилия для реализации стратегии увеличения добычи природного газа. Текущий показатель — результат системного технологического развития компании и высокого профессионализма каждого без исключения сотрудника. Это существенный вклад в развитие газодобычи в Украине в текущих непростых условиях", — отметил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

СПРАВКА

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

ДТЭК Нефтегаз — крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 г. добыто 1,66 млрд куб. м природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления — 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.