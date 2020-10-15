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60 минут назад

ДТЭК протестировал вездеходы для обследования ЛЭП на болотах (ФОТО)

Два километра линии удалось обследовать всего за полтора часа вместо обычных 12.

Под Киевом тестируют вездеходы для обследования ЛЭП. Фото: пресс-служба ДТЭК
Под Киевом тестируют вездеходы для обследования ЛЭП. Фото: пресс-служба ДТЭК
Под Киевом тестируют вездеходы для обследования ЛЭП. Фото: пресс-служба ДТЭК
Под Киевом тестируют вездеходы для обследования ЛЭП. Фото: пресс-служба ДТЭК
Под Киевом тестируют вездеходы для обследования ЛЭП. Фото: пресс-служба ДТЭК
Под Киевом тестируют вездеходы для обследования ЛЭП. Фото: пресс-служба ДТЭК

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" в октябре протестировала вездеходы-амфибии SHERP для обследования высоковольтных линий в труднодоступной болотистой местности Бориспольского района Киевской области.

Как отмечается в сообщении ДТЭК, в ходе тестового осмотра ремонтная бригада на вездеходе перемещалась между пролетами опор и определяла состояние электросети. В это же время дроны делали верховой осмотр линии, определяя с помощью тепловизионного контроля, есть ли перегревы, которые могут спровоцировать аварийное отключение.

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Таким образом специалисты получили данные о техническом состоянии 2 км высоковольтной линии за 1,5 часа.

Обычно же для проверки исправности линий в таких местах энергетикам приходится использовать лодки или проводить обследования только зимой, ожидая замерзания болота. При этом на осмотр протестированного участка в стандартном случае ушло бы минимум 12 часов.

В ДТЭК отмечают, что убедились в способности вездеходов легко проезжать там, где не может передвигаться другой спецтранспорт, и результатами пилотного проекта сотрудничества с SHERP и DroneUA удовлетворены.

Отметим, что в целом компания обслуживает в Киевской области 46 тыс. км электросети, обеспечивая электроэнергией более 1 млн клиентов. Новое название бывшее "Киевоблэнерго" получило в сентябре.

Напомним, использовать дроны и нейросети для обследования линий электропередачи в ДТЭК начали еще в июле. Новая технология почти в два раза эффективнее пеших обходов и способна даже предсказывать скорость роста деревьев.

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