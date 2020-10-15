ДТЭК протестировал вездеходы для обследования ЛЭП на болотах (ФОТО)

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" в октябре протестировала вездеходы-амфибии SHERP для обследования высоковольтных линий в труднодоступной болотистой местности Бориспольского района Киевской области.

Как отмечается в сообщении ДТЭК, в ходе тестового осмотра ремонтная бригада на вездеходе перемещалась между пролетами опор и определяла состояние электросети. В это же время дроны делали верховой осмотр линии, определяя с помощью тепловизионного контроля, есть ли перегревы, которые могут спровоцировать аварийное отключение.

Таким образом специалисты получили данные о техническом состоянии 2 км высоковольтной линии за 1,5 часа.

Обычно же для проверки исправности линий в таких местах энергетикам приходится использовать лодки или проводить обследования только зимой, ожидая замерзания болота. При этом на осмотр протестированного участка в стандартном случае ушло бы минимум 12 часов.

В ДТЭК отмечают, что убедились в способности вездеходов легко проезжать там, где не может передвигаться другой спецтранспорт, и результатами пилотного проекта сотрудничества с SHERP и DroneUA удовлетворены.

Отметим, что в целом компания обслуживает в Киевской области 46 тыс. км электросети, обеспечивая электроэнергией более 1 млн клиентов. Новое название бывшее "Киевоблэнерго" получило в сентябре.

Напомним, использовать дроны и нейросети для обследования линий электропередачи в ДТЭК начали еще в июле. Новая технология почти в два раза эффективнее пеших обходов и способна даже предсказывать скорость роста деревьев.