Двойной удар из Китая: почему металлургам Украины приходится повышать цены

В сентябре цена металлопродукции, экспортируемой из Украины, незначительно увеличилась. Причиной этого стало повышение общего ценового уровня в СНГ, Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки и других важных для отечественных металлургов регионах из-за дефицита графитированных электродов. Они используются при выплавке стали в дуговых электросталеплавильных печах (ДЭСП) и установках ковш-печь (УКП). Поэтому электрометаллургам пришлось либо закладывать рост цен в себестоимость своей продукции, либо останавливать выплавку.

Как удалось выяснить Delo.UA, процесс начался еще в начале года, но только сейчас промышленники окончательно осознали их масштабность. Тревогу вызывает аналогичная тенденция в сегменте магнезиальных огнеупоров.

Что произошло?

В середине сентября генеральный директор европейской металлургической ассоциации Eurofer Аксель Эггерт заявил о риске перебоев в производстве стали из-за дефицита графитированных электродов. По его словам, металлурги Европы ежегодно используют около 226 тыс. тонн такой продукции. При этом для более 60% УКП региона применяются электроды китайского производства, объем предложения которых резко упал.

Спустя несколько дней украинская компания "Интерпайп" подтвердила эту тенденцию. "Сейчас в мире новая проблема — это электроды. За год цена на тонну подскочила в 10 раз — с $3 тыс. до $30 тыс. Это новый вызов для электрометаллургов", — процитировал директора по экономике и финансам "Интерпайпа" Дениса Морозова бизнес-портал UAprom.

Острая реакция компании Виктора Пинчука понятна. Это крупнейшее электрометаллургическое предприятие страны. Вместе с ним дефицит электродов большого размера испытывают "Элктросталь" (Курахово), "Днепроспецсталь" (Запорожье) и ряд цехов с ДЭСП на машиностроительных предприятиях.

Но и большая металлургия ощутила дефицит электродов малого диаметра, которые применяется в УКП кислородно-конвертерных цехов.

По словам Акселя Эггерта, быстро восстановить выпуск на остановленных ранее мощностях за пределами Китая пока не представляется возможным. Кроме того, ведущие производители электродов поставляют большую часть продукцию по годовым контрактам и не имеют значительных излишков для покрытия дефицита потребителям спотового рынка, на котором продукция ранее была чуть дешевле.

Параллельно с графитированными электродами существенно подорожали магнезиальные огнеупоры — наиболее востребованные в современном сталеплавильном производстве. Точнее речь о периклазе, получаемом в процессе переплавки из природного магнезита.

И это, в первую очередь, отразилось на металлургии Евразии.

Фото: Графитированные электроды для ДЭСП (в левом нижнем углу)

Причины

По словам Василия Московчука, коммерческого менеджера по странам Восточной Европы компании Vesuvius (производство и продажа огнеупорных материалов), на сегодняшний день КНР контролирует около 96% рынка технического углерода. "По доле Китая в магнезите мнения экспертов расходятся. Тут влияют и запасы, и добыча, и торговля просто сырьем против торговли готовыми огнеупорами, качество сырья (ССМ, DBM, FM)", — поясняет Московчук.

Профессор, доктор технических наук Алексей Смирнов говорит, что доля Китая в качественном сырье для магнезиальных огнеупоров превышает 50%. "Там находится около 80% мощностей по переплаву магнезита", — рассказал Смирнов во время выступления на Международном металлургическом форуме "Наука и инновации".

Но не только это стало причиной доминирования КНР. Другая сторона — агрессивная политика китайских компаний по завоеванию рынка, которая велась на протяжении последних 15-20 лет. Они поставляли сырье и технологии по очень привлекательным для металлургов ценам.

В результате, многие конкуренты из других уголков планеты свернули деятельность или перепрофилировались.

Первые признаки грядущей бури появились в конце 2016 года. А в феврале 2017 года произошло то, чего мало кто ожидал. "Декретом от 25 февраля 2017 г. в Хайчэн (провинция Ляонин) была остановлена работа 527 печей по обжигу магнезита (в т. ч. 44-х по выплавке периклаза). То есть практически вся магнезитовая подотрасль остановилась", — вспоминает Московчук.

По его словам, на слухах декабря-2016 стоимость сырья для производства огнеупоров увеличилась на 6-10%. После февральского декрета рост к концу апреля составил 20-25%. "К сегодняшнему дню рост уже составил 150-160%, с тенденцией дальнейшего движения вверх. Т. е. рынок покупателя сменился рынком продавца — продавец сырья в Китае сегодня решает, кому, сколько и по какой цене продать", — говорит представитель Vesuvius.

Антон Аленин, директор украинского офиса VGH Viktoria Garten Huttenindustriebedarf AG (Германия, производство и поставка огнеупорных материалов) говорит, что сейчас сырье для огнеупорных материалов фактически стоит столько же, как в начале года стоили готовые формованные огнеупоры. "При этом китайские поставщики сырья фиксируют цену не более чем на 24-48 часов. Если в этот сжатый период нет предоплаты, то нужно начинать новые переговоры", — подчеркивает Аленин.

Опрошенные участники рынка говорят, что готовые изделия подорожали с $800 до $2 000 за 1 тонну. Московчук не исключает, что при сохранении рыночной ситуации до конца года цена может увеличиться еще на $1 000.

Ситуация с графитированными электродами гораздо сложнее.

Если в прошлом году электроды на ковш-печь стоили 1 600 евро/тонна, то сегодня цена достигла 38 тыс. евро, сообщил представитель Vesuvius.

По данным S&P Global Platts, в 2017 году экспорт графитированных электродов малых диаметров из Китая может сократиться в два раза, приблизительно до 100 тыс. тонн. По электродам большого диаметра также есть сложности, которые усилились из-за последствий урагана Харви в штате Техас (США). Там расположен крупнейший в мире производитель электродов — компания GrafTech, которая объявила форс-мажор.

Но гораздо важнее другой фактор: ограниченная доступность периклаза и графита.

Продукция со складов практически распродана или зарезервирована по долгосрочным контрактам. А новое сырье — не добывается.

ФОТО: Раскаленные огнеупоры в конвертере / источник GoDriveFly

Как отразилось на металлургах

Резкий рост цен на оба продукта в основном отразился на потребителях, работавших на спотовом рынке. Как удалось выяснить Delo.UA, украинские металлурги преимущественно имеют долгосрочные контракты и пока справлялись с ситуацией. К тому же закупки огнеупоров происходят не постоянно, а с периодичностью один раз в 2-3 месяца.

Особенно тяжело приходится электрометаллургам, деятельность которых критически зависит от наличия электродов. В пресс-службе компании "Интерпайп", так прокомментировали сложившуюся ситуацию: "Те, у кого были долгосрочные контракты, продукцию получали. А те, кто раньше покупал на споте, в ситуации дефицита столкнулись с отсутствием возможности купить даже за десятикратно возросшую цену".

Крупнейший производитель металлопродукции в Украине группа "Метинвест" сдержанно оценивает влияние китайского сырьевого фактора на свою деятельность. "Мы, наверное, тоже с этим вопросом столкнемся, поскольку электроды применяются не только в электропечах, но и в УКП (установка ковш-печь — Delo.UA). Но в целом влияние на нашу группу все равно будет меньше, чем на других игроков. В первую очередь — наших конкурентов в Турции", — сказал Роман Курашев, директор по маркетингу группы "Метинвест", отвечая на вопрос журналиста Delo.UA во время Международного металлургического форума "Наука и инновации". По его словам, в Турции ряд игроков уже останавливают печи по причине физического отсутствия электродов.

Комбинат "Запорожсталь" (принадлежит "Метинвест" и группе институциональных инвесторов), например, вообще не использует эту продукцию.

"Закупили заранее (электроды — Delo.UA), пока дефицита не ощущаем", — ответили в пресс-службе крупнейшего меткомбината страны ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

По словам Дениса Морозова из "Интерпайп", при производстве 1 тонны стали расход электродов приблизительно 100-110 кг. Следовательно, если раньше доля электродов в себестоимости 1 тонны стали была $3, то теперь — $30.

Что касается огнеупоров, то в "Метинвесте" отмечают, что их цена растет не так агрессивно. "По огнеупорам ситуация управляемая", — заверил Курашев.

По данным Delo.UA, в себестоимости 1 тонны стали, производимой металлургами Украины в мартеновских печах и кислородных конвертерах, расходы на магнезиальные огнеупоры составляли $13-15. По оценке Алексея Смирнова, сегодня в мире расход огнеупоров на 1 тонну стали составляет 8-9 кг. "Затраты в долларах — $8-11 на тонну стали", — сказал Смирнов во время своей презентации на форуме "Наука и инновации".

Но эти оценки делались до роста цен. Следовательно, в ближайшее время расходы могут увеличиться в 1,5-2 раза.

Как рассказал, один из участников рынка огнеупоров, российские металлурги уже приняли новый уровень цен. Отечественные компании пока еще не совершали крупных закупок в новых условиях.

"У нас есть долгосрочные контракты и в Европе, и в Китае — с прямыми производителями. Поэтому мы огнеупорами обеспечены", — ответили в "Интерпайп".

В АМКР говорят, что все металлурги ждут действий китайской стороны, так как все одинаково зависят от сырья.

Следует отметить, что предприятия "Метинвеста" существенную часть формованных огнеупоров закупают у собственного актива — ЧАО "Запорожогнеупор" (Запорожье). Это позволяет оставлять средства внутри группы. Однако источник Delo.UA отметил, что затраты на закупку сырья у сторонних компаний могут составлять до 80% и более в себестоимости готового формованного огнеупора.

В самом "Запорожогнеупоре" отмечают, что оперативно закупить в Китае необходимое сырье просто невозможно. "Оно зарезервировано по май 2018 года", — сказал представитель предприятия Евгений Алексеев во время форума "Наука и инновации".

ФОТО: Электроды в установке ковш-печь

Причины

Согласно официальной информации из Китая, главной причиной остановки добычи стало желание навести порядок в экологической сфере. Также сообщается о беспрецедентных мерах безопасности из-за экономического форума в Даляне (все та же провинция Ляонин) и близкого съезда Коммунистической партии Китая. Якобы из-за этого ограничена торговля взрывчаткой, которая используется при разработке магнезитовых месторождений.

Однако почти все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что это сознательная "игра" КНР, целью которой является дополнительный заработок на сырье для огнеупоров и электродов.

Ведь длительное время китайское сырье было достаточно дешевым для того, чтобы завоевать лояльность клиентов по всему миру.

"В результате проверок китайские предприятия получили предписания, которые должны были устранить до августа — сентября. Сейчас идет проверка выполнения предписаний и многих производителей закрывают. Сколько останется на рынке, предсказать не может никто. Ситуация будет ясна в октябре", — рассказали в пресс-службе "Интерпайп". При этом в компании ожидают, что при текущем уровне цен в течение 6-9 месяцев на рынке появится дополнительное предложение графитированных электродов.

Не исключено, что и на рынке огнеупоров появятся новые игроки или вернутся подзабытые участники, которые решатся при новых ценах везти сырье из других регионов.

Примечательно, что сценарий может повториться на рынке огнеупорных бокситов, продукция из которых также используется в металлургии. В мире есть только два региона, где их добывают, — Китай и Гайана (Южная Америка). Но, по некоторым данным, все южноамериканские производители контролируются китайскими компаниями.

Последствия

"Во всей (казалось бы) печали есть и свой позитив. Сбыт огнеупоров основными игроками рынка был оперативно перестроен, и сегодняшние сделки по периклазоуглероду заключаются с условием о корректировке цен и другими оговорками. Еще одна характерная примета новых рыночных реалий: в Европе практически выпали из обоймы "середняки" и мелкие трейдеры, т. к. они просто не выдерживают финансовых рисков колебания цен на сырье", — рассказывает Московчук.

Представитель Vesuvius также отмечает, что в США менее болезненно реагируют на ситуацию с китайским сырьем, так как там его практически не используют из-за высоких пошлин на периклаз. А вот в Европе начали вспоминать о технологиях и концепциях, которые ранее считались невыгодными или неоправданными.

По данным Delo.UA украинские металлурги также поручили своим поставщикам предложить альтернативные схемы огнеупорных технологий.

Что касается других источников сырья, то уже "поделены" сырьевые мощности фирм Турции, Испании, Греции. "Всерьез встал вопрос перезапуска остановленного завода в Норвегии (периклаза на морской воде)", — говорит Василий Московчук.

Отдельные транснациональные производители заявили о готовности везти в Европу сырье из Бразилии и Австралии. На российском рынке может закрепиться группа "Магнезит", которая имеет собственные магнезитовые карьеры.

Может ли кто-то нарушить доминирование Китая?

Одни из крупнейших в мире запасов магнезита находятся в Северной Корее, но вряд ли эта причина станет поводом для более пристального внимания к КНДР со стороны западного мира.

Если для технологов и огнеупорщиков рост затрат на расходные материалы стал просто катастрофическим, то металлургов больше интересует их доступность. Во всех остальных случаях рост цен, который составит несколько десятков долларов США на тонне стали, скорее всего, будет переложен на плечи потребителей металлопроката. И это уже происходит.