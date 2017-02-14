ЕБРР стал одним из крупнейших в Украине владельцев парка грузовых вагонов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создал в Украине компанию для управления грузовыми вагонами, которые достались банку по решению суда.

"Это специально созданная компания CREA I UA LLC. Пока она будет осуществлять управление. ЕБРР будет рассматривать различные варианты дальнейшего развития событий: продажа вагонов стратегу, например", — сообщил старший советник банка Антона Усов.

Ранее в интервью порталу "Центр транспортных стратегий" старший банкир ЕБРР Марк Магалецкий сообщил, что компания "Интерлизинвест" не выполнила обязательства по обслуживанию кредита ЕБРР на финансирование покупки вагонов, и в итоге ЕБРР вышел из проекта с активами, которые были в залоге — грузовыми вагонами.

"В настоящее время, мы уже выходим на финишную прямую и получили титул собственности на эти вагоны. Была создана дочерняя компания, которая является держателем вагонов, и пока что вагоны будут работать напрямую на нас. 2387 вагонов — этим парком мы фактически вошли в Топ-5 крупнейших частных владельцев вагонного парка в Украине", — отметил Магалецкий.

В 2014 году компания "Интерлизинвест" заявляла о рейдерском захвате предприятия.

"Интерлизинвест" зарегистрирована в 2005 году. В 2014 году, по данным компании, "Интерлизинвест Юкрейн Б.В." принадлежит 99,99972% уставного капитала, еще 0,00028% владеет КУА "Парангон", действующая в интересах и за счет ПИФ "Парангон" и ПИФ "ИНТЕР КАР". Активную деятельность компания начала в 2009 году, на сегодня годовой оборот превышает 500 млн грн.

В марте 2016 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ЕБРР к компании "Интерлизинвест", и принял решение взыскать в пользу истца 2387 грузовых железнодорожных вагонов общей стоимостью $43,73 млн.

Летом 2011 г. ЕБРР решил выделить ООО "Интерлизинвест" кредит на сумму $75 млн для покупки 3 тыс. вагонов. В сентябре 2011 г. между сторонами был подписан кредитный договор, согласно которому банк согласился предоставить компании кредит на сумму до $150 млн.

Компания получила только $90 млн, но в 2014 году перестала обслуживать этот долг.

Однако СМИ сообщали, что "Интерлизинвест" контролируется экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым, который в 2014 году бежал из Украины на территорию оккупированного Россией Крыма.